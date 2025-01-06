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Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4

4 Отзывы
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Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 1
Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 2
Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 3
Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 4
Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350978
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х35х29
Вес, кг.
1.47

Описание товара Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4

Дизайн Phantom Gaming разработан геймерами для геймеров! За неотразимой внешностью находится множество функций для геймеров и передовые геймерские возможности. При использовании наушников, гарнитуры, внешних колонок или встроенного динамика, через USB, Wi-Fi, аналоговый выход или HDMI, аудиосистема Nahimic Audio обеспечит наилучшие звуковые впечатления с богатой детализацией.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4

Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Мать под r7 9700x, память разогнал до 8200
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично плата абсолютно новая. с fx 7700x и DDR5 ADATA запустилась с пол оборота . Вылезала ошибка CPU. Нужно обновить BIOS. Почему то флешку зачитало с 3 раза.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная материнка за свои деньги все работает, доставка в срок
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Булат М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная плата, сразу подхватила подсветку и частоту оперативки ADATA XPG Lancer Blade RGB, вай-фай, блютуз, долго искал, выбрал и остановился на этой, цена качество лучшая плата, плюс гарантия от Ситилинк. Потянет любой процессор на АМ5.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн Phantom Gaming разработан геймерами для геймеров! За неотразимой внешностью находится множество функций для геймеров и передовые геймерские возможности. При использовании наушников, гарнитуры, внешних колонок или встроенного динамика, через USB, Wi-Fi, аналоговый выход или HDMI, аудиосистема Nahimic Audio обеспечит наилучшие звуковые впечатления с богатой детализацией.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Мать под r7 9700x, память разогнал до 8200
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Валерий П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично плата абсолютно новая. с fx 7700x и DDR5 ADATA запустилась с пол оборота . Вылезала ошибка CPU. Нужно обновить BIOS. Почему то флешку зачитало с 3 раза.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
отличная материнка за свои деньги все работает, доставка в срок
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Булат М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная плата, сразу подхватила подсветку и частоту оперативки ADATA XPG Lancer Blade RGB, вай-фай, блютуз, долго искал, выбрал и остановился на этой, цена качество лучшая плата, плюс гарантия от Ситилинк. Потянет любой процессор на АМ5.


Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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