Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350978
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х35х29
Вес, кг.
1.47
Описание товара Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4
Дизайн Phantom Gaming разработан геймерами для геймеров! За неотразимой внешностью находится множество функций для геймеров и передовые геймерские возможности. При использовании наушников, гарнитуры, внешних колонок или встроенного динамика, через USB, Wi-Fi, аналоговый выход или HDMI, аудиосистема Nahimic Audio обеспечит наилучшие звуковые впечатления с богатой детализацией.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-K Socket AM4 (90MB14V0-M0EAY0...
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-P DDR4
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
-
В наличииЦена 8 330 руб.2083 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B840M D2H
-
В наличииЦена 8 680 руб.2170 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850M-K Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 9 380 руб.2345 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 400 руб.2350 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550-A PRO
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B650M-P
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-D D4
Дизайн Phantom Gaming разработан геймерами для геймеров! За неотразимой внешностью находится множество функций для геймеров и передовые геймерские возможности. При использовании наушников, гарнитуры, внешних колонок или встроенного динамика, через USB, Wi-Fi, аналоговый выход или HDMI, аудиосистема Nahimic Audio обеспечит наилучшие звуковые впечатления с богатой детализацией.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Мать под r7 9700x, память разогнал до 8200
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично плата абсолютно новая. с fx 7700x и DDR5 ADATA запустилась с пол оборота . Вылезала ошибка CPU. Нужно обновить BIOS. Почему то флешку зачитало с 3 раза.
Достоинства:
Комментарий:
отличная материнка за свои деньги все работает, доставка в срок
Достоинства:
Комментарий:
Отличная плата, сразу подхватила подсветку и частоту оперативки ADATA XPG Lancer Blade RGB, вай-фай, блютуз, долго искал, выбрал и остановился на этой, цена качество лучшая плата, плюс гарантия от Ситилинк. Потянет любой процессор на АМ5.
Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B550 PHANTOM GAMING 4 Socket AM4
Достоинства:
Комментарий:
Мать под r7 9700x, память разогнал до 8200
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично плата абсолютно новая. с fx 7700x и DDR5 ADATA запустилась с пол оборота . Вылезала ошибка CPU. Нужно обновить BIOS. Почему то флешку зачитало с 3 раза.
Достоинства:
Комментарий:
отличная материнка за свои деньги все работает, доставка в срок
Достоинства:
Комментарий:
Отличная плата, сразу подхватила подсветку и частоту оперативки ADATA XPG Lancer Blade RGB, вай-фай, блютуз, долго искал, выбрал и остановился на этой, цена качество лучшая плата, плюс гарантия от Ситилинк. Потянет любой процессор на АМ5.