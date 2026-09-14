Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5
Материнская плата MAXSUN mATX создана для максимальной производительности и гибкости в компактном корпусе. Четыре слота для оперативной памяти DDR5 поддерживают впечатляющий объем до 192 ГБ — вы получите простор даже для самой требовательной работы и многозадачности. Благодаря поддержке частоты памяти до 7600 МГц ваш компьютер будет работать быстрее, а отклик — радовать плавностью. Чипсет Intel B760 и совместимость с процессорами LGA 1700 открывают дорогу новейшим возможностям платформы. Один слот PCI-E x16 подойдёт для мощной видеокарты, а наличие слотов PCI-E x4 и x1 позволит дополнить систему нужными платами расширения. Версия PCI Express 5.0 обеспечивает мгновенную передачу данных для современных компонентов. Высота платы 35 см делает её удобной для большинства современных корпусов формата mATX. Выбирая MAXSUN, вы получаете крепкую основу для производительной рабочей станции или игровой сборки.
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