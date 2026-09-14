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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5

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Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733131
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Высота, см
35
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
6 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х7
Вес, кг.
1.23

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5

Материнская плата MAXSUN mATX создана для максимальной производительности и гибкости в компактном корпусе. Четыре слота для оперативной памяти DDR5 поддерживают впечатляющий объем до 192 ГБ — вы получите простор даже для самой требовательной работы и многозадачности. Благодаря поддержке частоты памяти до 7600 МГц ваш компьютер будет работать быстрее, а отклик — радовать плавностью. Чипсет Intel B760 и совместимость с процессорами LGA 1700 открывают дорогу новейшим возможностям платформы. Один слот PCI-E x16 подойдёт для мощной видеокарты, а наличие слотов PCI-E x4 и x1 позволит дополнить систему нужными платами расширения. Версия PCI Express 5.0 обеспечивает мгновенную передачу данных для современных компонентов. Высота платы 35 см делает её удобной для большинства современных корпусов формата mATX. Выбирая MAXSUN, вы получаете крепкую основу для производительной рабочей станции или игровой сборки.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Высота, см
35
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Версия PCI Express
5.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
6 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN mATX создана для максимальной производительности и гибкости в компактном корпусе. Четыре слота для оперативной памяти DDR5 поддерживают впечатляющий объем до 192 ГБ — вы получите простор даже для самой требовательной работы и многозадачности. Благодаря поддержке частоты памяти до 7600 МГц ваш компьютер будет работать быстрее, а отклик — радовать плавностью. Чипсет Intel B760 и совместимость с процессорами LGA 1700 открывают дорогу новейшим возможностям платформы. Один слот PCI-E x16 подойдёт для мощной видеокарты, а наличие слотов PCI-E x4 и x1 позволит дополнить систему нужными платами расширения. Версия PCI Express 5.0 обеспечивает мгновенную передачу данных для современных компонентов. Высота платы 35 см делает её удобной для большинства современных корпусов формата mATX. Выбирая MAXSUN, вы получаете крепкую основу для производительной рабочей станции или игровой сборки.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MAXSUN MS-Terminator B760M D5 V2, LGA1700, B760, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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