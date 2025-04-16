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Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4

3 Отзывы
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Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591329
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
28
Высота, см
7
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4866 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4

Материнская плата Asus - TUF GAMING A520M-PLUS WIFI, mATX, AMD A520, 1xAM4, 4xDDR4 до 128ГБ, 1x1GbE, audio, M.2, Wi-Fi, Bluetooth, VGA, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 2xUSB2.0, 4xUSB3.2, TUF GAMING A520M-PLUS WIFI



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4

Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
сирийник пробивается как оригинал гарантия от производителя до 27года
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, гарантия Ситилинк 3 года, цена 18,5. Работоспособность пока не проверена. Качество звука по комментариям хорошее. Брал для системы на am4 в связке с Ryzen 3900x+ 64 GB ddr4, rtx3080 10gb, 2x nvme m.2 1tb.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Проверку прошла успешно. Дальше время покажет



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
28
Высота, см
7
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4866 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Описание
Материнская плата Asus - TUF GAMING A520M-PLUS WIFI, mATX, AMD A520, 1xAM4, 4xDDR4 до 128ГБ, 1x1GbE, audio, M.2, Wi-Fi, Bluetooth, VGA, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 2xUSB2.0, 4xUSB3.2, TUF GAMING A520M-PLUS WIFI


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
сирийник пробивается как оригинал гарантия от производителя до 27года
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, гарантия Ситилинк 3 года, цена 18,5. Работоспособность пока не проверена. Качество звука по комментариям хорошее. Брал для системы на am4 в связке с Ryzen 3900x+ 64 GB ddr4, rtx3080 10gb, 2x nvme m.2 1tb.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Проверку прошла успешно. Дальше время покажет


Материнская плата Asus TUF GAMING A520M-PLUS WIFI Soc-AM4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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