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Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5

16 Отзывы
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Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 1
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 2
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 3
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 4
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 5
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621954
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
7
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire X
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 создана как мощная и сбалансированная основа для высокопроизводительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с флагманскими видеокартами и процессорами Intel Core i5, i7 или i9, чтобы добиться максимальной частоты кадров в современных играх. Создатели контента также оценят её возможности для работы с видеомонтажом в 4K, 3D-моделированием и стримингом благодаря стабильному питанию и скоростным интерфейсам. Эта плата является оптимальным выбором для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть весь их потенциал без переплаты за избыточные функции топовых линеек.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core, что гарантирует долгий жизненный цикл платформы. Стандартный форм-фактор ATX требует достаточно просторного корпуса (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает удобное расположение компонентов, больше слотов расширения и улучшенные возможности для организации охлаждения системы.

Память и расширение

Эта модель работает исключительно с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и высоких частот разгона памяти обеспечивает превосходную пропускную способность, критически важную для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными и тяжелыми графическими ускорителями. Кроме того, плата оснащена четырьмя слотами M.2 для скоростных NVMe накопителей, каждый из которых снабжен фирменным радиатором Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) реализована по мощной 16+1+1 фазной схеме, что является ключевой особенностью линейки TOMAHAWK и гарантирует безупречную стабильность даже при работе с топовыми процессорами Core i9 в режиме разгона. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на цепях питания обеспечивает эффективное охлаждение и долговечность. Для подачи дополнительного питания на CPU предусмотрено два 8-pin разъёма, что свидетельствует о готовности платы к экстремальным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности для любых задач.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью до 20 Гбит/с. За сетевые подключения отвечают проводной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу данных. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC4080 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а поддержка технологии MSI Mystic Light позволяет управлять RGB-подсветкой и синхронизировать ее с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с этой платой несовместима. Учитывая мощную систему питания, для стабильной работы сборки на базе этой платы, особенно с процессорами i7 или i9, настоятельно рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт с двумя разъемами 8-pin для CPU. Также обратите внимание, что для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Форм-фактор ATX подразумевает выбор соответствующего по размеру корпуса, который обеспечит достаточно места для всех компонентов и хорошую вентиляцию.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5

Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Умалат

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, пишу неделю пользования спустя, очень доволен, очень хорошие радиаторы, очень много разъемов, запакован была очень хорошо, 5+
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Дамир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Гуд, гуд и ещё раз гуд всегда о ней мечтал, биос, топ. И работает без отказно
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мат.плата с \"нелегкой судьбой\" в моём случае, она пережила пожар. Комп хапнул жара. И копоти. Потом ещё он был залит пожарными. И \"коптился дальше\" Далее комп просто лежал. Пару месяцев. И я решил его восстановить. Отмыв всё компаненты стеклоочистителем и обильно искупав в изопропиловым спирте и хорошо просушив. Палата завелась со всеми компонентами которые и были на ней...
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Все запустилось сразу. Биос не привычный для меня. Работает пару недель , вроде нормально все. Камень 7 12 память пока нп 6000 , жду на 7800
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из топовых материнок в своëм ценовом сегменте, для Full Black сборки, без всяких подсветок топ. Цепи питания, радиаторы, много слотов под m2. Болтики в комплекте (в некоторых материнках производители, привет gigabyte, и на паре болтах экономят). Установил видюху RTX4080 Eagle с комплектным держателем, которое к материнке прикручивается, проблем не было (видел некоторые писали что мешает разъем Type-c). . Единственный момент - невыносные антенны, и сами антенны нвходятся поцентру всех разъемов, из-за чего антены мешают подключению в usb порты
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
В целом мамаша ок, но есть один нюанс, точнее не один
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Артемий П.

Достоинства:


Комментарий:
Обновите биос, у меня вылетал интернет, не могу разобраться в чем дело
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2024
Артур К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, бережно упакован, обе коробки были целые. В компоектцию входили два sata кабеля, wi-fi антенны, ключ ssd m.2. Очень порадовала фирменная флешка с дровами на 32 гб. Все ножки сокета в идеальном состоянии, однако в сокете почему-то лежал маленький клочок какой-то шерсти.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2023
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Битый сокет,очень много согнутых контактов!!! Проверяйте тщательно!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2023
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее был указан недостаток, но эта проблема была вследствие того, что не отражался кабель Dispaly Port. При подключении HDMI-кабеля всё заработало, а после установки драйверов видеокарты заработало подключение через Dispaly Port. Спасибо за отличный товар, приобретённый у вас!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
С 14700к завелась без проблем, даже без обновления БИОС.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2023
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом могу рекомендовать к покупке. Брал для проца 14 поколения - всë гуд.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата не запускается(никак не реагирует на кнопку пуска) Визуально плата целая, ножки сокета не погнуты, сзади текстолит немного липкий, но это не критично подумал.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришла качественно упакованная, ножки сокета в порядке, липковатпя конечно, но думаю не критично
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец отлично упаковал товар, ничего нигде не помялось, не сломалось, сама плата точно новая, как проверю дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2023
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги лучше просто не найти. это факт. топовая мать за копейки, по сути.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
7
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire X
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 создана как мощная и сбалансированная основа для высокопроизводительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с флагманскими видеокартами и процессорами Intel Core i5, i7 или i9, чтобы добиться максимальной частоты кадров в современных играх. Создатели контента также оценят её возможности для работы с видеомонтажом в 4K, 3D-моделированием и стримингом благодаря стабильному питанию и скоростным интерфейсам. Эта плата является оптимальным выбором для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть весь их потенциал без переплаты за избыточные функции топовых линеек.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core, что гарантирует долгий жизненный цикл платформы. Стандартный форм-фактор ATX требует достаточно просторного корпуса (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает удобное расположение компонентов, больше слотов расширения и улучшенные возможности для организации охлаждения системы.

Память и расширение

Эта модель работает исключительно с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и высоких частот разгона памяти обеспечивает превосходную пропускную способность, критически важную для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными и тяжелыми графическими ускорителями. Кроме того, плата оснащена четырьмя слотами M.2 для скоростных NVMe накопителей, каждый из которых снабжен фирменным радиатором Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) реализована по мощной 16+1+1 фазной схеме, что является ключевой особенностью линейки TOMAHAWK и гарантирует безупречную стабильность даже при работе с топовыми процессорами Core i9 в режиме разгона. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на цепях питания обеспечивает эффективное охлаждение и долговечность. Для подачи дополнительного питания на CPU предусмотрено два 8-pin разъёма, что свидетельствует о готовности платы к экстремальным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности для любых задач.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью до 20 Гбит/с. За сетевые подключения отвечают проводной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу данных. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC4080 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а поддержка технологии MSI Mystic Light позволяет управлять RGB-подсветкой и синхронизировать ее с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с этой платой несовместима. Учитывая мощную систему питания, для стабильной работы сборки на базе этой платы, особенно с процессорами i7 или i9, настоятельно рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт с двумя разъемами 8-pin для CPU. Также обратите внимание, что для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Форм-фактор ATX подразумевает выбор соответствующего по размеру корпуса, который обеспечит достаточно места для всех компонентов и хорошую вентиляцию.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Умалат

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, пишу неделю пользования спустя, очень доволен, очень хорошие радиаторы, очень много разъемов, запакован была очень хорошо, 5+
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2024
Дамир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Гуд, гуд и ещё раз гуд всегда о ней мечтал, биос, топ. И работает без отказно
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мат.плата с \"нелегкой судьбой\" в моём случае, она пережила пожар. Комп хапнул жара. И копоти. Потом ещё он был залит пожарными. И \"коптился дальше\" Далее комп просто лежал. Пару месяцев. И я решил его восстановить. Отмыв всё компаненты стеклоочистителем и обильно искупав в изопропиловым спирте и хорошо просушив. Палата завелась со всеми компонентами которые и были на ней...
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2024
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Все запустилось сразу. Биос не привычный для меня. Работает пару недель , вроде нормально все. Камень 7 12 память пока нп 6000 , жду на 7800
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Одна из топовых материнок в своëм ценовом сегменте, для Full Black сборки, без всяких подсветок топ. Цепи питания, радиаторы, много слотов под m2. Болтики в комплекте (в некоторых материнках производители, привет gigabyte, и на паре болтах экономят). Установил видюху RTX4080 Eagle с комплектным держателем, которое к материнке прикручивается, проблем не было (видел некоторые писали что мешает разъем Type-c). . Единственный момент - невыносные антенны, и сами антенны нвходятся поцентру всех разъемов, из-за чего антены мешают подключению в usb порты
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2024
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
В целом мамаша ок, но есть один нюанс, точнее не один
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Артемий П.

Достоинства:


Комментарий:
Обновите биос, у меня вылетал интернет, не могу разобраться в чем дело
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2024
Артур К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, бережно упакован, обе коробки были целые. В компоектцию входили два sata кабеля, wi-fi антенны, ключ ssd m.2. Очень порадовала фирменная флешка с дровами на 32 гб. Все ножки сокета в идеальном состоянии, однако в сокете почему-то лежал маленький клочок какой-то шерсти.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2023
Илья А.

Достоинства:


Комментарий:
Битый сокет,очень много согнутых контактов!!! Проверяйте тщательно!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2023
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ранее был указан недостаток, но эта проблема была вследствие того, что не отражался кабель Dispaly Port. При подключении HDMI-кабеля всё заработало, а после установки драйверов видеокарты заработало подключение через Dispaly Port. Спасибо за отличный товар, приобретённый у вас!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
С 14700к завелась без проблем, даже без обновления БИОС.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2023
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом могу рекомендовать к покупке. Брал для проца 14 поколения - всë гуд.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата не запускается(никак не реагирует на кнопку пуска) Визуально плата целая, ножки сокета не погнуты, сзади текстолит немного липкий, но это не критично подумал.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2023
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришла качественно упакованная, ножки сокета в порядке, липковатпя конечно, но думаю не критично
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2023
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Продавец отлично упаковал товар, ничего нигде не помялось, не сломалось, сама плата точно новая, как проверю дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2023
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги лучше просто не найти. это факт. топовая мать за копейки, по сути.


Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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