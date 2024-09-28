Описание товара Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 создана как мощная и сбалансированная основа для высокопроизводительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с флагманскими видеокартами и процессорами Intel Core i5, i7 или i9, чтобы добиться максимальной частоты кадров в современных играх. Создатели контента также оценят её возможности для работы с видеомонтажом в 4K, 3D-моделированием и стримингом благодаря стабильному питанию и скоростным интерфейсам. Эта плата является оптимальным выбором для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть весь их потенциал без переплаты за избыточные функции топовых линеек.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core, что гарантирует долгий жизненный цикл платформы. Стандартный форм-фактор ATX требует достаточно просторного корпуса (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает удобное расположение компонентов, больше слотов расширения и улучшенные возможности для организации охлаждения системы.

Память и расширение

Эта модель работает исключительно с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и высоких частот разгона памяти обеспечивает превосходную пропускную способность, критически важную для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными и тяжелыми графическими ускорителями. Кроме того, плата оснащена четырьмя слотами M.2 для скоростных NVMe накопителей, каждый из которых снабжен фирменным радиатором Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) реализована по мощной 16+1+1 фазной схеме, что является ключевой особенностью линейки TOMAHAWK и гарантирует безупречную стабильность даже при работе с топовыми процессорами Core i9 в режиме разгона. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на цепях питания обеспечивает эффективное охлаждение и долговечность. Для подачи дополнительного питания на CPU предусмотрено два 8-pin разъёма, что свидетельствует о готовности платы к экстремальным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности для любых задач.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью до 20 Гбит/с. За сетевые подключения отвечают проводной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу данных. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC4080 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а поддержка технологии MSI Mystic Light позволяет управлять RGB-подсветкой и синхронизировать ее с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с этой платой несовместима. Учитывая мощную систему питания, для стабильной работы сборки на базе этой платы, особенно с процессорами i7 или i9, настоятельно рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт с двумя разъемами 8-pin для CPU. Также обратите внимание, что для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Форм-фактор ATX подразумевает выбор соответствующего по размеру корпуса, который обеспечит достаточно места для всех компонентов и хорошую вентиляцию.