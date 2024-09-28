Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 создана как мощная и сбалансированная основа для высокопроизводительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с флагманскими видеокартами и процессорами Intel Core i5, i7 или i9, чтобы добиться максимальной частоты кадров в современных играх. Создатели контента также оценят её возможности для работы с видеомонтажом в 4K, 3D-моделированием и стримингом благодаря стабильному питанию и скоростным интерфейсам. Эта плата является оптимальным выбором для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть весь их потенциал без переплаты за избыточные функции топовых линеек.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core, что гарантирует долгий жизненный цикл платформы. Стандартный форм-фактор ATX требует достаточно просторного корпуса (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает удобное расположение компонентов, больше слотов расширения и улучшенные возможности для организации охлаждения системы.
Память и расширение
Эта модель работает исключительно с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и высоких частот разгона памяти обеспечивает превосходную пропускную способность, критически важную для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными и тяжелыми графическими ускорителями. Кроме того, плата оснащена четырьмя слотами M.2 для скоростных NVMe накопителей, каждый из которых снабжен фирменным радиатором Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости под нагрузкой.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) реализована по мощной 16+1+1 фазной схеме, что является ключевой особенностью линейки TOMAHAWK и гарантирует безупречную стабильность даже при работе с топовыми процессорами Core i9 в режиме разгона. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на цепях питания обеспечивает эффективное охлаждение и долговечность. Для подачи дополнительного питания на CPU предусмотрено два 8-pin разъёма, что свидетельствует о готовности платы к экстремальным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности для любых задач.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью до 20 Гбит/с. За сетевые подключения отвечают проводной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу данных. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC4080 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а поддержка технологии MSI Mystic Light позволяет управлять RGB-подсветкой и синхронизировать ее с другими компонентами системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с этой платой несовместима. Учитывая мощную систему питания, для стабильной работы сборки на базе этой платы, особенно с процессорами i7 или i9, настоятельно рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт с двумя разъемами 8-pin для CPU. Также обратите внимание, что для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Форм-фактор ATX подразумевает выбор соответствующего по размеру корпуса, который обеспечит достаточно места для всех компонентов и хорошую вентиляцию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5 создана как мощная и сбалансированная основа для высокопроизводительных игровых и рабочих систем. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с флагманскими видеокартами и процессорами Intel Core i5, i7 или i9, чтобы добиться максимальной частоты кадров в современных играх. Создатели контента также оценят её возможности для работы с видеомонтажом в 4K, 3D-моделированием и стримингом благодаря стабильному питанию и скоростным интерфейсам. Эта плата является оптимальным выбором для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть весь их потенциал без переплаты за избыточные функции топовых линеек.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core, что гарантирует долгий жизненный цикл платформы. Стандартный форм-фактор ATX требует достаточно просторного корпуса (Mid-Tower или Full-Tower), но взамен предлагает удобное расположение компонентов, больше слотов расширения и улучшенные возможности для организации охлаждения системы.
Память и расширение
Эта модель работает исключительно с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объемом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и высоких частот разгона памяти обеспечивает превосходную пропускную способность, критически важную для игр и профессиональных приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными и тяжелыми графическими ускорителями. Кроме того, плата оснащена четырьмя слотами M.2 для скоростных NVMe накопителей, каждый из которых снабжен фирменным радиатором Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости под нагрузкой.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) реализована по мощной 16+1+1 фазной схеме, что является ключевой особенностью линейки TOMAHAWK и гарантирует безупречную стабильность даже при работе с топовыми процессорами Core i9 в режиме разгона. Использование качественных компонентов и массивных радиаторов на цепях питания обеспечивает эффективное охлаждение и долговечность. Для подачи дополнительного питания на CPU предусмотрено два 8-pin разъёма, что свидетельствует о готовности платы к экстремальным нагрузкам и обеспечивает достаточный запас мощности для любых задач.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе сверхбыстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C со скоростью до 20 Гбит/с. За сетевые подключения отвечают проводной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивая минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу данных. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC4080 предлагает качественное 7.1-канальное аудио, а поддержка технологии MSI Mystic Light позволяет управлять RGB-подсветкой и синхронизировать ее с другими компонентами системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что у вас есть или вы планируете приобрести оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 с этой платой несовместима. Учитывая мощную систему питания, для стабильной работы сборки на базе этой платы, особенно с процессорами i7 или i9, настоятельно рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт с двумя разъемами 8-pin для CPU. Также обратите внимание, что для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру можно выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Форм-фактор ATX подразумевает выбор соответствующего по размеру корпуса, который обеспечит достаточно места для всех компонентов и хорошую вентиляцию.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, пишу неделю пользования спустя, очень доволен, очень хорошие радиаторы, очень много разъемов, запакован была очень хорошо, 5+
Достоинства:
Комментарий:
Гуд, гуд и ещё раз гуд всегда о ней мечтал, биос, топ. И работает без отказно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мат.плата с \"нелегкой судьбой\" в моём случае, она пережила пожар. Комп хапнул жара. И копоти. Потом ещё он был залит пожарными. И \"коптился дальше\" Далее комп просто лежал. Пару месяцев. И я решил его восстановить. Отмыв всё компаненты стеклоочистителем и обильно искупав в изопропиловым спирте и хорошо просушив. Палата завелась со всеми компонентами которые и были на ней...
Достоинства:
Комментарий:
Все запустилось сразу. Биос не привычный для меня. Работает пару недель , вроде нормально все. Камень 7 12 память пока нп 6000 , жду на 7800
Достоинства:
Комментарий:
Одна из топовых материнок в своëм ценовом сегменте, для Full Black сборки, без всяких подсветок топ. Цепи питания, радиаторы, много слотов под m2. Болтики в комплекте (в некоторых материнках производители, привет gigabyte, и на паре болтах экономят). Установил видюху RTX4080 Eagle с комплектным держателем, которое к материнке прикручивается, проблем не было (видел некоторые писали что мешает разъем Type-c). . Единственный момент - невыносные антенны, и сами антенны нвходятся поцентру всех разъемов, из-за чего антены мешают подключению в usb порты
Достоинства:
Комментарий:
В целом мамаша ок, но есть один нюанс, точнее не один
Достоинства:
Комментарий:
Обновите биос, у меня вылетал интернет, не могу разобраться в чем дело
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, бережно упакован, обе коробки были целые. В компоектцию входили два sata кабеля, wi-fi антенны, ключ ssd m.2. Очень порадовала фирменная флешка с дровами на 32 гб. Все ножки сокета в идеальном состоянии, однако в сокете почему-то лежал маленький клочок какой-то шерсти.
Достоинства:
Комментарий:
Битый сокет,очень много согнутых контактов!!! Проверяйте тщательно!
Достоинства:
Комментарий:
Ранее был указан недостаток, но эта проблема была вследствие того, что не отражался кабель Dispaly Port. При подключении HDMI-кабеля всё заработало, а после установки драйверов видеокарты заработало подключение через Dispaly Port. Спасибо за отличный товар, приобретённый у вас!!!
Достоинства:
Комментарий:
С 14700к завелась без проблем, даже без обновления БИОС.
Достоинства:
Комментарий:
В целом могу рекомендовать к покупке. Брал для проца 14 поколения - всë гуд.
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата не запускается(никак не реагирует на кнопку пуска) Визуально плата целая, ножки сокета не погнуты, сзади текстолит немного липкий, но это не критично подумал.
Достоинства:
Комментарий:
пришла качественно упакованная, ножки сокета в порядке, липковатпя конечно, но думаю не критично
Достоинства:
Комментарий:
Продавец отлично упаковал товар, ничего нигде не помялось, не сломалось, сама плата точно новая, как проверю дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги лучше просто не найти. это факт. топовая мать за копейки, по сути.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, пишу неделю пользования спустя, очень доволен, очень хорошие радиаторы, очень много разъемов, запакован была очень хорошо, 5+
Достоинства:
Комментарий:
Гуд, гуд и ещё раз гуд всегда о ней мечтал, биос, топ. И работает без отказно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мат.плата с \"нелегкой судьбой\" в моём случае, она пережила пожар. Комп хапнул жара. И копоти. Потом ещё он был залит пожарными. И \"коптился дальше\" Далее комп просто лежал. Пару месяцев. И я решил его восстановить. Отмыв всё компаненты стеклоочистителем и обильно искупав в изопропиловым спирте и хорошо просушив. Палата завелась со всеми компонентами которые и были на ней...
Достоинства:
Комментарий:
Все запустилось сразу. Биос не привычный для меня. Работает пару недель , вроде нормально все. Камень 7 12 память пока нп 6000 , жду на 7800
Достоинства:
Комментарий:
Одна из топовых материнок в своëм ценовом сегменте, для Full Black сборки, без всяких подсветок топ. Цепи питания, радиаторы, много слотов под m2. Болтики в комплекте (в некоторых материнках производители, привет gigabyte, и на паре болтах экономят). Установил видюху RTX4080 Eagle с комплектным держателем, которое к материнке прикручивается, проблем не было (видел некоторые писали что мешает разъем Type-c). . Единственный момент - невыносные антенны, и сами антенны нвходятся поцентру всех разъемов, из-за чего антены мешают подключению в usb порты
Достоинства:
Комментарий:
В целом мамаша ок, но есть один нюанс, точнее не один
Достоинства:
Комментарий:
Обновите биос, у меня вылетал интернет, не могу разобраться в чем дело
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, бережно упакован, обе коробки были целые. В компоектцию входили два sata кабеля, wi-fi антенны, ключ ssd m.2. Очень порадовала фирменная флешка с дровами на 32 гб. Все ножки сокета в идеальном состоянии, однако в сокете почему-то лежал маленький клочок какой-то шерсти.
Достоинства:
Комментарий:
Битый сокет,очень много согнутых контактов!!! Проверяйте тщательно!
Достоинства:
Комментарий:
Ранее был указан недостаток, но эта проблема была вследствие того, что не отражался кабель Dispaly Port. При подключении HDMI-кабеля всё заработало, а после установки драйверов видеокарты заработало подключение через Dispaly Port. Спасибо за отличный товар, приобретённый у вас!!!
Достоинства:
Комментарий:
С 14700к завелась без проблем, даже без обновления БИОС.
Достоинства:
Комментарий:
В целом могу рекомендовать к покупке. Брал для проца 14 поколения - всë гуд.
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата не запускается(никак не реагирует на кнопку пуска) Визуально плата целая, ножки сокета не погнуты, сзади текстолит немного липкий, но это не критично подумал.
Достоинства:
Комментарий:
пришла качественно упакованная, ножки сокета в порядке, липковатпя конечно, но думаю не критично
Достоинства:
Комментарий:
Продавец отлично упаковал товар, ничего нигде не помялось, не сломалось, сама плата точно новая, как проверю дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги лучше просто не найти. это факт. топовая мать за копейки, по сути.