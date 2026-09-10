Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418542
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х8
Вес, кг.
1.5
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0)
Материнская плата Asus - ROG STRIX B550-A GAMING, ATX, AMD B550, 1xAM4, 4xDDR4 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 6xSATA, 2xUSB2.0, 5xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, ROG STRIX B550-A GAMING
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Материнская плата Asus - ROG STRIX B550-A GAMING, ATX, AMD B550, 1xAM4, 4xDDR4 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 6xSATA, 2xUSB2.0, 5xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, ROG STRIX B550-A GAMING
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Asus ROG STRIX B550-A GAMING Socket AM4 (90MB15J0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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