Описание товара Материнская плата Asrock H610M-HDV/M.2+ D5, Socket 1700, 2xDDR5-4800

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asrock H610M-HDV/M.2+ D5 является отличным выбором для сборки современных, но бюджетных и сбалансированных систем. Она идеально подходит для создания производительного офисного ПК, домашнего мультимедийного центра или игрового компьютера начального уровня, способного справиться с популярными онлайн-играми и проектами прошлых лет на комфортных настройках. Эта плата станет надежной основой для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Такое сочетание предоставляет доступ к современной платформе Intel, но сфокусировано на базовой функциональности, исключая возможности разгона процессора, что делает его прагматичным решением для систем, где важна стабильность "из коробки". Компактный форм-фактор Micro-ATX обеспечивает превосходную совместимость с большинством корпусов, от небольших настольных до полноразмерных башен, предоставляя гибкость при выборе компонентов и сборке.

Память и расширение

Эта модель одной из первых в бюджетном сегменте предложила поддержку нового стандарта оперативной памяти - DDR5. На плате распаяно два слота для модулей DDR5, работающих в эффективном двухканальном режиме, что обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с DDR4. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - сразу два разъема M.2: один высокоскоростной Ultra M.2 с поддержкой PCIe Gen4 x4 и второй Hyper M.2 с интерфейсом PCIe Gen3 x4, позволяя создать быструю дисковую подсистему без использования SATA-кабелей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 6+1+1 фазной схеме, что является добротным показателем для платы на чипсете H610. Такой VRM без труда справляется со стабильным питанием процессоров Intel Core i3 и i5, обеспечивая их корректную работу под продолжительными нагрузками без риска перегрева зоны питания. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, что гарантирует совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает достаточный набор портов для базовых и рабочих задач, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также классический порт PS/2. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC887/897 воспроизводит качественный 7.1-канальный звук, достаточный для игр, фильмов и прослушивания музыки.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет Intel H610 не поддерживает разгон процессора и памяти, поэтому плата ориентирована на работу компонентов в штатных режимах. При выборе процессоров Intel 13-го или 14-го поколения обязательно проверьте на официальном сайте Asrock необходимость обновления BIOS - возможно, для их поддержки потребуется прошивка более свежей версии. Наличие всего двух слотов для оперативной памяти означает, что будущий апгрейд потребует полной замены установленных модулей, поэтому стоит заранее рассчитать необходимый объем. Эта плата - прекрасный старт в мир DDR5, но для мощных процессоров Core i7/i9 и экстремальных сборок лучше рассмотреть модели на чипсетах B760 или Z790.