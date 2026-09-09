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Материнская плата Asus ROG STRIX X299-E GAMING II (90MB11A0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG STRIX X299-E GAMING II (90MB11A0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX X299-E GAMING II (90MB11A0-M0EAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286024
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
37х30х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX X299-E GAMING II (90MB11A0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS ROG STRIX X299-E GAMING оборудована восемью слотами для установки оперативной памяти DDR4, в общей сложности в ней можно разместить до 128 ГБ. Чипсет Intel X299 подразумевает установку процессора от Intel. Поддержка UEFI обеспечивает быструю загрузку системы. Благодаря SLI/CrossFire X с этой платой могут одновременно работать три видеокарты. На базе ASUS ROG STRIX X299-E GAMING получится собрать мощный игровой компьютер, в который можно установить 2 SSD-накопителя, подключающихся через разъем M.2. Звук SupremeFX с ПО Sonic Studio III настраивается согласно предпочтениям пользователя. Программируемые светодиодные ленты Aura Sync позволят менять подсветку под настроение.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX X299-E GAMING II (90MB11A0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата ASUS ROG STRIX X299-E GAMING оборудована восемью слотами для установки оперативной памяти DDR4, в общей сложности в ней можно разместить до 128 ГБ. Чипсет Intel X299 подразумевает установку процессора от Intel. Поддержка UEFI обеспечивает быструю загрузку системы. Благодаря SLI/CrossFire X с этой платой могут одновременно работать три видеокарты. На базе ASUS ROG STRIX X299-E GAMING получится собрать мощный игровой компьютер, в который можно установить 2 SSD-накопителя, подключающихся через разъем M.2. Звук SupremeFX с ПО Sonic Studio III настраивается согласно предпочтениям пользователя. Программируемые светодиодные ленты Aura Sync позволят менять подсветку под настроение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus ROG STRIX X299-E GAMING II (90MB11A0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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