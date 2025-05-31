Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 представляет собой сбалансированную основу для сборки надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для офисных и домашних компьютеров, предназначенных для повседневных задач: работы с документами, интернет-сёрфинга, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Эта плата станет отличным выбором для первого игрового ПК начального или среднего уровня в паре с процессорами Intel Core i3 или Core i5 12-го, 13-го или 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel H610, который является базовым решением для платформы с сокетом LGA1700, но при этом предлагает все необходимые современные технологии. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron нескольких последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами DIMM для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет создать экономичную и производительную систему. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объёмом до 64 ГБ и частотами до 3200 МГц с использованием профилей XMP. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G DDR4 спроектирована с учётом потребностей процессоров начального и среднего сегмента. Она обеспечивает стабильную подачу энергии для моделей без разблокированного множителя (non-K), гарантируя их надёжную работу под повседневными нагрузками. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания и достаточной для процессоров уровня Core i5.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для клавиатуры, мыши и других устройств. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством мониторов. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111H, а за звук - 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897, предлагающий качественное звучание для рабочих задач и мультимедиа.
Важные нюансы перед покупкой
Эта материнская плата ориентирована на сборки без разгона центрального процессора, так как чипсет H610 эту функцию не поддерживает. Система питания рассчитана на стабильную работу с процессорами Intel Core i3 и i5; использование флагманских моделей Core i7 или i9 не рекомендуется. При установке процессоров 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки перед покупкой или воспользоваться функцией обновления в сервисном центре. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания имеет 8-контактный разъем для питания CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4 представляет собой сбалансированную основу для сборки надёжных и экономичных систем. Она идеально подходит для офисных и домашних компьютеров, предназначенных для повседневных задач: работы с документами, интернет-сёрфинга, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Эта плата станет отличным выбором для первого игрового ПК начального или среднего уровня в паре с процессорами Intel Core i3 или Core i5 12-го, 13-го или 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel H610, который является базовым решением для платформы с сокетом LGA1700, но при этом предлагает все необходимые современные технологии. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron нескольких последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным решением для сборок с ограниченным пространством.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами DIMM для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет создать экономичную и производительную систему. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объёмом до 64 ГБ и частотами до 3200 МГц с использованием профилей XMP. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO H610M-G DDR4 спроектирована с учётом потребностей процессоров начального и среднего сегмента. Она обеспечивает стабильную подачу энергии для моделей без разблокированного множителя (non-K), гарантируя их надёжную работу под повседневными нагрузками. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания и достаточной для процессоров уровня Core i5.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для клавиатуры, мыши и других устройств. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством мониторов. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8111H, а за звук - 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897, предлагающий качественное звучание для рабочих задач и мультимедиа.
Важные нюансы перед покупкой
Эта материнская плата ориентирована на сборки без разгона центрального процессора, так как чипсет H610 эту функцию не поддерживает. Система питания рассчитана на стабильную работу с процессорами Intel Core i3 и i5; использование флагманских моделей Core i7 или i9 не рекомендуется. При установке процессоров 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки перед покупкой или воспользоваться функцией обновления в сервисном центре. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания имеет 8-контактный разъем для питания CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Достоинства:
Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Достоинства:
Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Мать рабочая, все четко
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
все супер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Достоинства:
Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Достоинства:
Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Достоинства:
Комментарий:
коасс
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка была не мятая, материнка в пленке с пломбой, установил сразу все заработал прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Достоинства:
Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO H610M-G DDR4
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта,хорошо запаковано.При эксплуатации проблем не возникает
Достоинства:
Комментарий:
Очень отличная материнская плата.
Достоинства:
Комментарий:
Прошел уже почти месяц с момента заказа. Материнка рабочая. Для своей цены очень даже неплохая. " разъема под оперативную память, один под ssd m2. В общем - маленькая и хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Мать рабочая, все четко
Достоинства:
Комментарий:
работает
Достоинства:
Комментарий:
все супер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Вроде всё хорошо. Жаль только нет разъема для подсветки кулера, но можно купить контроллер
Достоинства:
Комментарий:
замечательная мать, лучше моей родной
Достоинства:
Комментарий:
Приехал в целостности и сохранности, ничего не сломано, все что надо положили, коробка целая. Про работоспособность пока молчу, дополню позже, как все комплектующие приедут. Дополняю: Все работает как надо, хочу уточнить даже мини батарейку поставили, советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Все необходимое там есть и самое главное это чипсет, за такие деньги это лучшее предложение
Достоинства:
Комментарий:
Супер , работает уже в компе стоит
Достоинства:
Комментарий:
коасс
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен быстро, упакован хорошо. Еще не подключал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, в работе уже 2 месяца. Всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Плата понравилась, коробка видно что ранее не вскрывалась, в сокете все идеально, с 12400f и оперативкой xpg gammix d20 завелась с первого раза, xmp профиль выставился
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка была не мятая, материнка в пленке с пломбой, установил сразу все заработал прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в целости и сохранности. Товаром доволен а магазином тем более
Достоинства:
Комментарий:
товар в заводской упаковке. Всё работает