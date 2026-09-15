Описание товара Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0)

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asrock H610M-HDV/M.2 R2.0 станет надёжной основой для универсального домашнего или офисного компьютера, а также для бюджетной игровой сборки. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", такими как Core i5-12400F или Core i3-13100. Это отличное решение для тех, кто ищет стабильную и доступную платформу для работы с документами, сёрфинга в интернете, просмотра 4K-видео и игр в разрешении 1080p в паре с видеокартой начального или среднего уровня.

Чипсет, сокет и форм-фактор Плата построена на базе чипсета Intel H610, который представляет собой начальный уровень для платформы LGA1700, ориентированный на стабильность и базовую функциональность без поддержки разгона процессора и памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным выбором для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение Плата поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в двухканальном режиме, что является проверенным и экономически выгодным решением для большинства задач. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, который обеспечивает полную пропускную способность для современных графических ускорителей. Расширить функциональность системы можно с помощью дополнительного слота PCIe 3.0 x1, а для быстрого накопителя имеется один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) имеет 6+1+1 фазную схему, что обеспечивает стабильное электропитание для процессоров с умеренным энергопотреблением. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём. Такая конфигурация VRM рассчитана на долгосрочную и надёжную работу с процессорами Intel Core i3 и i5 в штатном режиме, без экстремальных нагрузок, гарантируя стабильность системы без перегрева зоны питания.

Подключения и дополнительные возможности На задней панели расположены все необходимые порты для подключения периферии: несколько портов USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также классический D-Sub для совместимости со старыми мониторами. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - стандартный 7.1-канальный аудиокодек. Плата не имеет встроенного Wi-Fi модуля, поэтому при необходимости беспроводного подключения потребуется отдельный USB-адаптер или карта расширения.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании самых свежих моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта модель не предназначена для разгона и использования мощных процессоров Core i7 и i9, так как её система питания ориентирована на модели с TDP 65 Вт. При сборке обратите внимание на установку оперативной памяти в правильные слоты для активации двухканального режима, что положительно скажется на производительности.