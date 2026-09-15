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Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0)

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Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 1
Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 2
Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 3
Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 4
Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 1
  • Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 2
  • Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 3
  • Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 4
  • Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0)
5 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х50х29
Вес, кг.
1.25

Описание товара Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0)

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asrock H610M-HDV/M.2 R2.0 станет надёжной основой для универсального домашнего или офисного компьютера, а также для бюджетной игровой сборки. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", такими как Core i5-12400F или Core i3-13100. Это отличное решение для тех, кто ищет стабильную и доступную платформу для работы с документами, сёрфинга в интернете, просмотра 4K-видео и игр в разрешении 1080p в паре с видеокартой начального или среднего уровня.

Чипсет, сокет и форм-фактор Плата построена на базе чипсета Intel H610, который представляет собой начальный уровень для платформы LGA1700, ориентированный на стабильность и базовую функциональность без поддержки разгона процессора и памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным выбором для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение Плата поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в двухканальном режиме, что является проверенным и экономически выгодным решением для большинства задач. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, который обеспечивает полную пропускную способность для современных графических ускорителей. Расширить функциональность системы можно с помощью дополнительного слота PCIe 3.0 x1, а для быстрого накопителя имеется один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) имеет 6+1+1 фазную схему, что обеспечивает стабильное электропитание для процессоров с умеренным энергопотреблением. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём. Такая конфигурация VRM рассчитана на долгосрочную и надёжную работу с процессорами Intel Core i3 и i5 в штатном режиме, без экстремальных нагрузок, гарантируя стабильность системы без перегрева зоны питания.

Подключения и дополнительные возможности На задней панели расположены все необходимые порты для подключения периферии: несколько портов USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также классический D-Sub для совместимости со старыми мониторами. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - стандартный 7.1-канальный аудиокодек. Плата не имеет встроенного Wi-Fi модуля, поэтому при необходимости беспроводного подключения потребуется отдельный USB-адаптер или карта расширения.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании самых свежих моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта модель не предназначена для разгона и использования мощных процессоров Core i7 и i9, так как её система питания ориентирована на модели с TDP 65 Вт. При сборке обратите внимание на установку оперативной памяти в правильные слоты для активации двухканального режима, что положительно скажется на производительности.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0)




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asrock H610M-HDV/M.2 R2.0 станет надёжной основой для универсального домашнего или офисного компьютера, а также для бюджетной игровой сборки. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", такими как Core i5-12400F или Core i3-13100. Это отличное решение для тех, кто ищет стабильную и доступную платформу для работы с документами, сёрфинга в интернете, просмотра 4K-видео и игр в разрешении 1080p в паре с видеокартой начального или среднего уровня.

Чипсет, сокет и форм-фактор Плата построена на базе чипсета Intel H610, который представляет собой начальный уровень для платформы LGA1700, ориентированный на стабильность и базовую функциональность без поддержки разгона процессора и памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным выбором для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение Плата поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в двухканальном режиме, что является проверенным и экономически выгодным решением для большинства задач. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, который обеспечивает полную пропускную способность для современных графических ускорителей. Расширить функциональность системы можно с помощью дополнительного слота PCIe 3.0 x1, а для быстрого накопителя имеется один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) имеет 6+1+1 фазную схему, что обеспечивает стабильное электропитание для процессоров с умеренным энергопотреблением. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём. Такая конфигурация VRM рассчитана на долгосрочную и надёжную работу с процессорами Intel Core i3 и i5 в штатном режиме, без экстремальных нагрузок, гарантируя стабильность системы без перегрева зоны питания.

Подключения и дополнительные возможности На задней панели расположены все необходимые порты для подключения периферии: несколько портов USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также классический D-Sub для совместимости со старыми мониторами. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - стандартный 7.1-канальный аудиокодек. Плата не имеет встроенного Wi-Fi модуля, поэтому при необходимости беспроводного подключения потребуется отдельный USB-адаптер или карта расширения.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании самых свежих моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта модель не предназначена для разгона и использования мощных процессоров Core i7 и i9, так как её система питания ориентирована на модели с TDP 65 Вт. При сборке обратите внимание на установку оперативной памяти в правильные слоты для активации двухканального режима, что положительно скажется на производительности.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asrock H610 S1700 (H610M-HDV/M.2 R2.0) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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