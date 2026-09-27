Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI LGA1700 (PRO Z790-P WIFI)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI представляет собой сбалансированную и надёжную платформу для сборки производительных систем. Она идеально подходит для создателей контента, которым важна стабильность в задачах видеомонтажа и 3D-моделирования, а также для геймеров, собирающих мощный ПК для современных игр. Плата станет отличной основой для процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал без переплаты за избыточные игровые функции.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core. Стандартный форм-фактор ATX требует наличия корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобство сборки, продуманную компоновку и достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.
Память и расширение
Платформа ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для ресурсоёмких приложений и игр, с возможностью установки до 192 ГБ памяти и разгона до частот свыше 7200 МГц. Для установки видеокарты предназначен основной слот PCIe 5.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты PCIe. Также на плате распаяно четыре слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения производительности накопителей.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на старшие модели процессоров Intel Core i9 при длительных высоких нагрузках. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, поддерживая низкие рабочие температуры и обеспечивая долговечность компонентов. Для подключения питания CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими процессорами и умеренному разгону.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: несколько портов USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C. За проводное сетевое подключение отвечает контроллер Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, а встроенный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную беспроводную связь без лишних проводов. Качественный звук реализуется с помощью аудиокодека Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через фирменное ПО.
Важные нюансы перед покупкой
MSI PRO Z790-P WIFI - это рабочая лошадка, а не платформа для экстремальных оверклокерских рекордов. Её система питания надёжна для повседневных задач и гейминга, но для предельного разгона стоит рассмотреть более дорогие модели. Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания оснащён двумя 8-pin коннекторами для CPU. Для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO Z790-P WIFI представляет собой сбалансированную и надёжную платформу для сборки производительных систем. Она идеально подходит для создателей контента, которым важна стабильность в задачах видеомонтажа и 3D-моделирования, а также для геймеров, собирающих мощный ПК для современных игр. Плата станет отличной основой для процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, позволяя раскрыть их потенциал без переплаты за избыточные игровые функции.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, а также широкую поддержку периферийных устройств. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel Core. Стандартный форм-фактор ATX требует наличия корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предлагает удобство сборки, продуманную компоновку и достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения.
Память и расширение
Платформа ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для ресурсоёмких приложений и игр, с возможностью установки до 192 ГБ памяти и разгона до частот свыше 7200 МГц. Для установки видеокарты предназначен основной слот PCIe 5.0 x16, а для других устройств расширения имеются дополнительные слоты PCIe. Также на плате распаяно четыре слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения производительности накопителей.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на старшие модели процессоров Intel Core i9 при длительных высоких нагрузках. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, поддерживая низкие рабочие температуры и обеспечивая долговечность компонентов. Для подключения питания CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими процессорами и умеренному разгону.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: несколько портов USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C. За проводное сетевое подключение отвечает контроллер Realtek с пропускной способностью 2.5 Гбит/с, а встроенный модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную беспроводную связь без лишних проводов. Качественный звук реализуется с помощью аудиокодека Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через фирменное ПО.
Важные нюансы перед покупкой
MSI PRO Z790-P WIFI - это рабочая лошадка, а не платформа для экстремальных оверклокерских рекордов. Её система питания надёжна для повседневных задач и гейминга, но для предельного разгона стоит рассмотреть более дорогие модели. Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания оснащён двумя 8-pin коннекторами для CPU. Для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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