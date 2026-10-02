Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0)
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 оформлена в стиле устройств серии TUF. Внешне она примечательна декоративными элементами желтого цвета. Модель обеспечивает высокий уровень производительности, стабильности и надежности для сборки игрового ПК. В плате компактного типоразмера есть 4 слота DIMM DDR4, процессорный разъем LGA 1700, 2 слота расширения PCI-E x16, 4 разъема SATA III и 2 слота M.2 для подключения комплектующих. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева. Подключение к Интернету осуществляется за счет проводного адаптера LAN 2.5 Гбит/с и беспроводного контроллера Wi-Fi. Из интерфейсов в ASUS TUF GAMING B760M-PLUS предусмотрены видеовыходы DisplayPort и HDMI, ряд портов USB, разъемы аудио.
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