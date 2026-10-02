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Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 11
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 12
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 13
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 14
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 15
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 16
Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 11
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 12
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 13
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 14
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 15
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 16
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643814
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 3xUSB 3.2 Gen 2 (Type-A, 2xType-C), 4xUSB 3.2 Gen 1 (3xType-A, Type-C), 6xUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, 3xAudio jacks
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.17

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0)

Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 оформлена в стиле устройств серии TUF. Внешне она примечательна декоративными элементами желтого цвета. Модель обеспечивает высокий уровень производительности, стабильности и надежности для сборки игрового ПК. В плате компактного типоразмера есть 4 слота DIMM DDR4, процессорный разъем LGA 1700, 2 слота расширения PCI-E x16, 4 разъема SATA III и 2 слота M.2 для подключения комплектующих. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева. Подключение к Интернету осуществляется за счет проводного адаптера LAN 2.5 Гбит/с и беспроводного контроллера Wi-Fi. Из интерфейсов в ASUS TUF GAMING B760M-PLUS предусмотрены видеовыходы DisplayPort и HDMI, ряд портов USB, разъемы аудио.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (90MB1E50-M0EAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 3xUSB 3.2 Gen 2 (Type-A, 2xType-C), 4xUSB 3.2 Gen 1 (3xType-A, Type-C), 6xUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, 3xAudio jacks
Описание
Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 оформлена в стиле устройств серии TUF. Внешне она примечательна декоративными элементами желтого цвета. Модель обеспечивает высокий уровень производительности, стабильности и надежности для сборки игрового ПК. В плате компактного типоразмера есть 4 слота DIMM DDR4, процессорный разъем LGA 1700, 2 слота расширения PCI-E x16, 4 разъема SATA III и 2 слота M.2 для подключения комплектующих. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева. Подключение к Интернету осуществляется за счет проводного адаптера LAN 2.5 Гбит/с и беспроводного контроллера Wi-Fi. Из интерфейсов в ASUS TUF GAMING B760M-PLUS предусмотрены видеовыходы DisplayPort и HDMI, ряд портов USB, разъемы аудио.


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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