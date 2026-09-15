Описание товара Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4)

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата станет отличной основой для создания недорогого и сбалансированного компьютера. Она идеально подходит для сборки офисных систем, домашних мультимедийных центров или игровых ПК начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и игры в разрешении 1080p. Gigabyte H610M H V3 DDR4 оптимально раскрывает потенциал процессоров Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и нетребовательных играх.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel H610, который предлагает базовый, но достаточный набор функций для повседневных сборок без поддержки разгона процессора. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным решением для различных сборок, не требующих большого количества слотов расширения.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы для повышения производительности. Это позволяет установить до 64 ГБ памяти с частотой до 3200 МГц (в режиме XMP), что более чем достаточно для большинства домашних и офисных задач, а также для бюджетных игровых систем. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого NVMe SSD накопителя имеется один разъем M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 6+1+1 фазы, что гарантирует стабильную подачу энергии для процессоров начального и среднего уровня без разгона. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-pin разъем, чего вполне достаточно для рекомендуемых чипов. Такая конфигурация VRM обеспечивает надежную работу с энергоэффективными процессорами вроде Core i5-12400F, но не предназначена для экспериментов с разгоном или использования флагманских моделей Core i7 и Core i9.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и D-Sub для использования встроенной в процессор графики. Стабильное проводное интернет-соединение обеспечивает гигабитный сетевой контроллер Realtek GbE LAN. За вывод звука отвечает базовый, но качественный HD аудиокодек Realtek, подходящий для повседневного использования и игр.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700; для поддержки процессоров 13-го и особенно 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS. Эта модель является отличным выбором для систем без разгона и не рекомендуется для использования с мощными процессорами Core i7/i9 из-за базовой подсистемы питания. При сборке используйте оперативную память стандарта DDR4 и убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX.