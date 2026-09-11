Описание товара Материнская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 является превосходной и сбалансированной основой для сборки современных и доступных по цене компьютеров. Она оптимально подходит для построения офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем и игровых ПК начального уровня. Эта плата станет надежным фундаментом для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA 1700, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах, веб-серфинге, работе с документами и нетребовательных играх.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel H610, который представляет собой базовое решение для платформы LGA 1700. Он предлагает всю необходимую функциональность без излишеств, таких как разгон процессора, что делает его идеальным выбором для систем, где важны стабильность и предсказуемость. Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, от компактных до полноразмерных, позволяя сэкономить пространство без ущерба для основного функционала.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы и максимальный объём до 64 ГБ. Это позволяет установить достаточный объём ОЗУ с частотой до 3200 МГц для быстрой и отзывчивой работы системы. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, готовый к работе с современными графическими ускорителями, а для подключения накопителя - порт Ultra M.2, работающий по протоколу PCIe 3.0 x4, что гарантирует высокую скорость загрузки ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 спроектирована с упором на надёжность и энергоэффективность при работе с процессорами начального и среднего сегментов. Она использует качественные компоненты, чтобы обеспечить стабильное напряжение для CPU под нагрузкой в рамках его штатных характеристик. Питание на процессор подается через стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с подавляющим большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает всё необходимое для комфортной работы: порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - 7.1-канальный HD-аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание для повседневных задач и развлечений.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата - честная и надёжная рабочая лошадка, не предназначенная для энтузиастов и экстремального разгона. Она идеально раскрывает свой потенциал с процессорами Intel без индекса "K". При использовании процессоров 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому перед покупкой стоит уточнить версию прошивки. Убедитесь, что выбранный вами корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, хотя с этим обычно не возникает проблем.