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Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

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Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 10
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 11
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643831
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
38х38х29
Вес, кг.
2.17

Описание товара Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI предназначена для совместной работы с процессором 12/13/14-го поколения Intel Core и предлагает мощные характеристики для сборки игровой системы. Она оборудована 4 слотами под установку оперативной памяти стандарта DDR5, 2 слотами расширения PCI-E x16, 4 разъемами M.2 и 7 портами SATA – это позволяет подключить производительные комплектующие. В плате реализованы сетевой коннектор со скоростью 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной связи (поддержка WI-FI 6 и Bluetooth 5.3). MSI MAG Z790 TOMAHAWK оснащена системой охлаждения с крупными радиаторами в классической расцветке. Для быстрого управления параметрами реализованы кнопки Flash BIOS и очистки CMOS. Надежные компоненты и система питания по схеме 18 фаз гарантируют стабильность в работе материнской платы.

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI предназначена для совместной работы с процессором 12/13/14-го поколения Intel Core и предлагает мощные характеристики для сборки игровой системы. Она оборудована 4 слотами под установку оперативной памяти стандарта DDR5, 2 слотами расширения PCI-E x16, 4 разъемами M.2 и 7 портами SATA – это позволяет подключить производительные комплектующие. В плате реализованы сетевой коннектор со скоростью 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной связи (поддержка WI-FI 6 и Bluetooth 5.3). MSI MAG Z790 TOMAHAWK оснащена системой охлаждения с крупными радиаторами в классической расцветке. Для быстрого управления параметрами реализованы кнопки Flash BIOS и очистки CMOS. Надежные компоненты и система питания по схеме 18 фаз гарантируют стабильность в работе материнской платы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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