Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI предназначена для совместной работы с процессором 12/13/14-го поколения Intel Core и предлагает мощные характеристики для сборки игровой системы. Она оборудована 4 слотами под установку оперативной памяти стандарта DDR5, 2 слотами расширения PCI-E x16, 4 разъемами M.2 и 7 портами SATA – это позволяет подключить производительные комплектующие. В плате реализованы сетевой коннектор со скоростью 2.5 Гбит/с и модуль беспроводной связи (поддержка WI-FI 6 и Bluetooth 5.3). MSI MAG Z790 TOMAHAWK оснащена системой охлаждения с крупными радиаторами в классической расцветке. Для быстрого управления параметрами реализованы кнопки Flash BIOS и очистки CMOS. Надежные компоненты и система питания по схеме 18 фаз гарантируют стабильность в работе материнской платы.
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