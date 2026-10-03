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Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Чипсет
Intel H610
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0)
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Ширина, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, D-Sub, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, PS/2, RJ45, SATA 6 Гб/с, USB 2.0, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр
Размеры в упаковке, см
28х27х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 является превосходной основой для создания современных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных компьютеров, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня, ориентированных на производительность в разрешении 1080p. Наиболее сбалансированно эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", для которых не требуется функция разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает надёжную базовую функциональность для актуальных процессоров Intel, делая её стабильной и предсказуемой платформой без излишеств. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет устанавливать плату как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-модели, что даёт гибкость при выборе корпуса для вашей сборки.

Память и расширение

Одной из ключевых особенностей Asus PRIME H610M-K является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для процессора и встроенной графики. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения сверхбыстрого NVMe-накопителя имеется один слот M.2, работающий по шине PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с акцентом на надёжность и энергоэффективность при работе с процессорами начального и среднего сегментов. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под штатными нагрузками, получая дополнительное питание через стандартный 8-контактный разъем. Эта подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон или длительную работу с флагманскими процессорами Core i9 под максимальной нагрузкой, но полностью соответствует своему целевому назначению.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая разъёмы USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - базовый, но качественный HD-аудиокодек. Плата не оснащена встроенным Wi-Fi модулем или продвинутой RGB-подсветкой, что соответствует её позиционированию как практичного и функционального решения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта плата является отличным выбором для тех, кто ищет простое и надёжное решение и не планирует заниматься разгоном. Учитывайте наличие всего одного слота M.2 при планировании дисковой подсистемы и компактные размеры при подборе системы охлаждения процессора.



Теги товара: ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Ширина, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, D-Sub, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, PS/2, RJ45, SATA 6 Гб/с, USB 2.0, USB 2.0 внутр, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 внутр
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 является превосходной основой для создания современных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных компьютеров, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня, ориентированных на производительность в разрешении 1080p. Наиболее сбалансированно эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", для которых не требуется функция разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает надёжную базовую функциональность для актуальных процессоров Intel, делая её стабильной и предсказуемой платформой без излишеств. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет устанавливать плату как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-модели, что даёт гибкость при выборе корпуса для вашей сборки.

Память и расширение

Одной из ключевых особенностей Asus PRIME H610M-K является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для процессора и встроенной графики. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения сверхбыстрого NVMe-накопителя имеется один слот M.2, работающий по шине PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с акцентом на надёжность и энергоэффективность при работе с процессорами начального и среднего сегментов. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под штатными нагрузками, получая дополнительное питание через стандартный 8-контактный разъем. Эта подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон или длительную работу с флагманскими процессорами Core i9 под максимальной нагрузкой, но полностью соответствует своему целевому назначению.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая разъёмы USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - базовый, но качественный HD-аудиокодек. Плата не оснащена встроенным Wi-Fi модулем или продвинутой RGB-подсветкой, что соответствует её позиционированию как практичного и функционального решения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта плата является отличным выбором для тех, кто ищет простое и надёжное решение и не планирует заниматься разгоном. Учитывайте наличие всего одного слота M.2 при планировании дисковой подсистемы и компактные размеры при подборе системы охлаждения процессора.



Теги товара: ddr5, с m.2
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Отзывы


Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0) - купить по цене 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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