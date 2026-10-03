Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 (90MB1GA0-M0EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 является превосходной основой для создания современных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных компьютеров, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня, ориентированных на производительность в разрешении 1080p. Наиболее сбалансированно эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", для которых не требуется функция разгона.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает надёжную базовую функциональность для актуальных процессоров Intel, делая её стабильной и предсказуемой платформой без излишеств. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет устанавливать плату как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-модели, что даёт гибкость при выборе корпуса для вашей сборки.
Память и расширение
Одной из ключевых особенностей Asus PRIME H610M-K является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для процессора и встроенной графики. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения сверхбыстрого NVMe-накопителя имеется один слот M.2, работающий по шине PCIe 3.0 x4.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с акцентом на надёжность и энергоэффективность при работе с процессорами начального и среднего сегментов. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под штатными нагрузками, получая дополнительное питание через стандартный 8-контактный разъем. Эта подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон или длительную работу с флагманскими процессорами Core i9 под максимальной нагрузкой, но полностью соответствует своему целевому назначению.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая разъёмы USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - базовый, но качественный HD-аудиокодек. Плата не оснащена встроенным Wi-Fi модулем или продвинутой RGB-подсветкой, что соответствует её позиционированию как практичного и функционального решения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта плата является отличным выбором для тех, кто ищет простое и надёжное решение и не планирует заниматься разгоном. Учитывайте наличие всего одного слота M.2 при планировании дисковой подсистемы и компактные размеры при подборе системы охлаждения процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME H610M-K DDR5 является превосходной основой для создания современных и экономичных систем. Она идеально подходит для сборки офисных компьютеров, домашних мультимедийных центров и игровых ПК начального уровня, ориентированных на производительность в разрешении 1080p. Наиболее сбалансированно эта плата раскрывает свой потенциал в связке с процессорами Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", для которых не требуется функция разгона.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы служит чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Эта комбинация обеспечивает надёжную базовую функциональность для актуальных процессоров Intel, делая её стабильной и предсказуемой платформой без излишеств. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет устанавливать плату как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-модели, что даёт гибкость при выборе корпуса для вашей сборки.
Память и расширение
Одной из ключевых особенностей Asus PRIME H610M-K является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для процессора и встроенной графики. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для подключения сверхбыстрого NVMe-накопителя имеется один слот M.2, работающий по шине PCIe 3.0 x4.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с акцентом на надёжность и энергоэффективность при работе с процессорами начального и среднего сегментов. Она обеспечивает стабильное напряжение для CPU под штатными нагрузками, получая дополнительное питание через стандартный 8-контактный разъем. Эта подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон или длительную работу с флагманскими процессорами Core i9 под максимальной нагрузкой, но полностью соответствует своему целевому назначению.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая разъёмы USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - базовый, но качественный HD-аудиокодек. Плата не оснащена встроенным Wi-Fi модулем или продвинутой RGB-подсветкой, что соответствует её позиционированию как практичного и функционального решения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта плата является отличным выбором для тех, кто ищет простое и надёжное решение и не планирует заниматься разгоном. Учитывайте наличие всего одного слота M.2 при планировании дисковой подсистемы и компактные размеры при подборе системы охлаждения процессора.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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