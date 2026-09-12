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Материнская плата Biostar H610MH D5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Biostar H610MH D5

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Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 1
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 2
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 3
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 4
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 5
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 6
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 7
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 8
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 9
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 10
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 11
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 12
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 13
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 14
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 15
Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 1
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 2
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 3
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 4
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 5
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 6
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 7
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 8
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 9
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 10
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 11
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 12
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 13
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 14
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 15
  • Материнская плата Biostar H610MH D5 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675823
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.8
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, USB, VGA, HDMI
Размеры в упаковке, см
30х25х16
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата Biostar H610MH D5

Материнская плата Biostar H610MH D5 совместима с процессорами Intel Core в исполнении LGA 1700 и предлагает производительные характеристики для сборки офисной рабочей станции. Для подключения комплектующих предусмотрены 2 слота под установку оперативной памяти стандарта DDR5, 1 слот расширения PCI-E x16, 1 разъем M.2 и 4 порта SATA. Компактные размеры в соответствии со стандартом Micro-ATX гарантируют экономию пространства в системном блоке. В плате реализован сетевой коннектор 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. Из интерфейсов есть порты USB, видеовыходы HDMI и VGA, разъемы PS/2 и аудио. Biostar H610MH D5 создана на надежных компонентах и отличается высокой стабильностью функционирования.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar H610MH D5




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.8
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, USB, VGA, HDMI
Описание
Материнская плата Biostar H610MH D5 совместима с процессорами Intel Core в исполнении LGA 1700 и предлагает производительные характеристики для сборки офисной рабочей станции. Для подключения комплектующих предусмотрены 2 слота под установку оперативной памяти стандарта DDR5, 1 слот расширения PCI-E x16, 1 разъем M.2 и 4 порта SATA. Компактные размеры в соответствии со стандартом Micro-ATX гарантируют экономию пространства в системном блоке. В плате реализован сетевой коннектор 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. Из интерфейсов есть порты USB, видеовыходы HDMI и VGA, разъемы PS/2 и аудио. Biostar H610MH D5 создана на надежных компонентах и отличается высокой стабильностью функционирования.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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