Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)
Для кого и под какие задачи
Эта материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 2.0 станет надёжной основой для бюджетного или офисного компьютера. Она идеально подходит для сборки систем начального уровня, предназначенных для учебы, работы с документами и веб-серфинга, а также для нетребовательных игр. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится в большинство корпусов, от стандартных Mid-Tower до более компактных mATX-моделей. Выбор этого чипсета определяет базовый набор функций без поддержки разгона процессора, что является разумным компромиссом для систем с ограниченным бюджетом.
Память и расширение
Материнская плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 64 ГБ с частотой до 3200 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств расширения имеется один слот PCIe 3.0 x1. Также на плате присутствует один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что позволяет установить скоростной NVMe-накопитель для быстрой загрузки системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой модели рассчитана на стабильное энергоснабжение процессоров начального и среднего уровня. Для подключения используется стандартный 8-pin разъем питания CPU. Хотя данная подсистема питания не предназначена для экстремального разгона или использования флагманских чипов Core i7/i9, она обеспечивает надежную работу с процессорами с умеренным энергопотреблением, гарантируя стабильность системы под повседневной нагрузкой.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели пользователь найдет необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - стандартный аудиокодек. Плата не имеет встроенного Wi-Fi модуля или расширенных возможностей RGB-подсветки, фокусируясь на предоставлении ключевого функционала для рабочей или домашней системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, и блок питания оснащен 8-контактным разъемом для CPU. Важно помнить, что для использования процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому уточняйте версию прошивки при покупке. Эта плата является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон и не требуется большое количество слотов расширения, предлагая стабильную и экономичную платформу.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Эта материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 2.0 станет надёжной основой для бюджетного или офисного компьютера. Она идеально подходит для сборки систем начального уровня, предназначенных для учебы, работы с документами и веб-серфинга, а также для нетребовательных игр. Плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится в большинство корпусов, от стандартных Mid-Tower до более компактных mATX-моделей. Выбор этого чипсета определяет базовый набор функций без поддержки разгона процессора, что является разумным компромиссом для систем с ограниченным бюджетом.
Память и расширение
Материнская плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 64 ГБ с частотой до 3200 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств расширения имеется один слот PCIe 3.0 x1. Также на плате присутствует один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, что позволяет установить скоростной NVMe-накопитель для быстрой загрузки системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой модели рассчитана на стабильное энергоснабжение процессоров начального и среднего уровня. Для подключения используется стандартный 8-pin разъем питания CPU. Хотя данная подсистема питания не предназначена для экстремального разгона или использования флагманских чипов Core i7/i9, она обеспечивает надежную работу с процессорами с умеренным энергопотреблением, гарантируя стабильность системы под повседневной нагрузкой.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели пользователь найдет необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - стандартный аудиокодек. Плата не имеет встроенного Wi-Fi модуля или расширенных возможностей RGB-подсветки, фокусируясь на предоставлении ключевого функционала для рабочей или домашней системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, и блок питания оснащен 8-контактным разъемом для CPU. Важно помнить, что для использования процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому уточняйте версию прошивки при покупке. Эта плата является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон и не требуется большое количество слотов расширения, предлагая стабильную и экономичную платформу.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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