Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4, Socket 1700, 2xDDR4-3200

Для кого и под какие задачи

Эта материнская плата Gigabyte H610M S2H V3 DDR4 станет надёжной и экономичной основой для современных компьютеров начального и среднего уровня. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных систем или игровых ПК для нетребовательных игр. Оптимальным выбором для этой платы будут процессоры Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", например, Core i3-12100F или Core i5-12400F, которые обеспечат отличную производительность в повседневных задачах и играх без излишней нагрузки на систему питания.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel H610, представляющий собой базовое решение для платформы LGA1700, ориентированное на стабильность и функциональность без излишеств. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, Pentium и Celeron последних поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет установить плату как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что делает её универсальным выбором для сборок с ограниченным пространством.

Память и расширение

Материнская плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет снизить общую стоимость сборки по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается до 64 ГБ памяти в двухканальном режиме с частотой до 3200 МГц, что является достаточным для большинства игр и рабочих приложений. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя имеется один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, который обеспечит быструю загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели разработана с учётом энергоэффективности и ориентирована на работу с процессорами с TDP до 65 Вт. Она включает в себя качественные компоненты и запитывается через стандартный 8-контактный разъём, обеспечивая стабильную подачу энергии для CPU начального и среднего сегмента в штатном режиме работы. Важно понимать, что данная подсистема питания не рассчитана на экстремальный разгон или длительное использование с флагманскими процессорами Core i7 или i9, так как это может привести к перегреву и снижению производительности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte H610M S2H V3 DDR4 находится необходимый набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI, DisplayPort и VGA для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, а утилита Smart Fan 6 позволяет настроить работу вентиляторов для достижения оптимального баланса между охлаждением и тишиной.

Важные нюансы перед покупкой

Перед тем как купить эту плату, убедитесь, что она соответствует вашим задачам: это отличное решение для бюджетных и среднебюджетных сборок, но не для систем для энтузиастов и разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; уточняйте версию прошивки при покупке. Учитывайте, что форм-фактор Micro-ATX имеет меньше слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами, что стоит учесть при планировании установки нескольких дополнительных устройств, например, карты захвата или звуковой карты.