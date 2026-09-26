Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT Socket AM4 (90MB11Q0-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT Socket AM4 (90MB11Q0-M0EAY0)
Компания ASUS представляет ROG Crosshair VIII Impact на чипсете AMD X570. Плата предназначена для сборки компактных, но при этом очень производительных систем на процессорах AMD Ryzen 3000-й серии. ASUS ROG Crosshair VIII Impact выполнена в нестандартном форм-факторе: её габариты составляют 203 ? 170 мм, то есть она чуть длиннее плат формата Mini-ITX. Монтажные отверстия на ROG Crosshair VIII Impact расположена так же, как и на обычных платах Mini-ITX. Материнская плата ROG Crosshair VIII Impact получила подсистему питания с 8+2 фазами и одним 8-контактным разъёмом питания процессорного разъёма Socket AM4. Система охлаждения подсистемы питания и чипсета включает не только алюминиевые радиаторы, но и пару небольших вентиляторов. На тыльной стороне платы имеется металлическая пластина. ASUS добавила на ROG Crosshair VIII Impact свой собственный слот SO-DIMM.2, к которому подведены линии PCIe 4.0 и в который устанавливается комплектная плата расширения с парой слотов M.2 (PCIe 4.0 x4 и SATA 3.0). Под слотом PCI Express 4.0 x16 на отдельной плате расположилась звуковая карта SupremeFX Impact IV, изолированная от остальной материнской платы, в которой использованы кодек Realtek ALC1220 и ЦАП ESS Sabre ES9023P, а также высококачественные конденсаторы.
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