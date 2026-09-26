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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT Socket AM4 (90MB11Q0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT Socket AM4 (90MB11Q0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT (90MB11Q0-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
16 600 руб.  37 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404399
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
56х30х28
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT Socket AM4 (90MB11Q0-M0EAY0)

Компания ASUS представляет ROG Crosshair VIII Impact на чипсете AMD X570. Плата предназначена для сборки компактных, но при этом очень производительных систем на процессорах AMD Ryzen 3000-й серии. ASUS ROG Crosshair VIII Impact выполнена в нестандартном форм-факторе: её габариты составляют 203 ? 170 мм, то есть она чуть длиннее плат формата Mini-ITX. Монтажные отверстия на ROG Crosshair VIII Impact расположена так же, как и на обычных платах Mini-ITX. Материнская плата ROG Crosshair VIII Impact получила подсистему питания с 8+2 фазами и одним 8-контактным разъёмом питания процессорного разъёма Socket AM4. Система охлаждения подсистемы питания и чипсета включает не только алюминиевые радиаторы, но и пару небольших вентиляторов. На тыльной стороне платы имеется металлическая пластина. ASUS добавила на ROG Crosshair VIII Impact свой собственный слот SO-DIMM.2, к которому подведены линии PCIe 4.0 и в который устанавливается комплектная плата расширения с парой слотов M.2 (PCIe 4.0 x4 и SATA 3.0). Под слотом PCI Express 4.0 x16 на отдельной плате расположилась звуковая карта SupremeFX Impact IV, изолированная от остальной материнской платы, в которой использованы кодек Realtek ALC1220 и ЦАП ESS Sabre ES9023P, а также высококачественные конденсаторы.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG CROSSHAIR VIII IMPACT Socket AM4 (90MB11Q0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Описание
Компания ASUS представляет ROG Crosshair VIII Impact на чипсете AMD X570. Плата предназначена для сборки компактных, но при этом очень производительных систем на процессорах AMD Ryzen 3000-й серии. ASUS ROG Crosshair VIII Impact выполнена в нестандартном форм-факторе: её габариты составляют 203 ? 170 мм, то есть она чуть длиннее плат формата Mini-ITX. Монтажные отверстия на ROG Crosshair VIII Impact расположена так же, как и на обычных платах Mini-ITX. Материнская плата ROG Crosshair VIII Impact получила подсистему питания с 8+2 фазами и одним 8-контактным разъёмом питания процессорного разъёма Socket AM4. Система охлаждения подсистемы питания и чипсета включает не только алюминиевые радиаторы, но и пару небольших вентиляторов. На тыльной стороне платы имеется металлическая пластина. ASUS добавила на ROG Crosshair VIII Impact свой собственный слот SO-DIMM.2, к которому подведены линии PCIe 4.0 и в который устанавливается комплектная плата расширения с парой слотов M.2 (PCIe 4.0 x4 и SATA 3.0). Под слотом PCI Express 4.0 x16 на отдельной плате расположилась звуковая карта SupremeFX Impact IV, изолированная от остальной материнской платы, в которой использованы кодек Realtek ALC1220 и ЦАП ESS Sabre ES9023P, а также высококачественные конденсаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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