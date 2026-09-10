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Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4

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Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 1
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 2
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 3
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Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 6
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 7
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 8
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 9
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 10
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 11
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 12
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 13
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 14
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 15
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 16
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 17
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 18
Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 5
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 6
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 7
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 8
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 9
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 10
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 11
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 12
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 13
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 14
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 15
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 16
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 17
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 18
  • Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458244
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26
Высота, см
6
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
900

Описание товара Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI A520M PRO представляет собой надёжную и сбалансированную основу для сборки бюджетных и офисных ПК на платформе AMD. Она станет оптимальным выбором для создания домашней мультимедийной системы, компьютера для учёбы или рабочей станции для нересурсоёмких задач, таких как работа с документами, веб-сёрфинг и базовое программирование. Эта плата идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 3, Ryzen 5 и APU Ryzen с интегрированной графикой (серий 3000, 4000G и 5000) без разгона, позволяя построить эффективную и экономичную систему для повседневного использования и даже для нетребовательных игр, вроде CS:GO, Dota 2 или Valorant.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD A520, установленный на сокет AM4, что обеспечивает широкую совместимость с популярными процессорами Ryzen прошлых поколений. Чипсет A520 ориентирован на стабильность и базовую функциональность, не поддерживая разгон центрального процессора, что делает его логичным выбором для систем, где приоритетом является надёжность, а не экстремальная производительность. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, плата легко поместится в большинство современных корпусов, от небольших офисных до стандартных башенных ATX, предоставляя достаточно гибкости при выборе компонентов.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими работу в двухканальном режиме для повышения производительности. Максимальный объём памяти составляет 64 ГБ, а поддержка профилей A-XMP позволяет использовать высокочастотные модули для получения дополнительного прироста скорости в приложениях и играх. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 3.0 x16. Также на плате присутствует слот M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 3.0, что обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также несколько портов SATA для подключения традиционных жёстких дисков и SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI A520M PRO спроектирована с упором на надёжность при работе с процессорами, имеющими стандартное энергопотребление до 65 Вт. Она использует качественную элементную базу, чтобы обеспечить стабильное напряжение для CPU под продолжительными нагрузками в стоковом режиме. Питание процессора осуществляется через один 8-пиновый коннектор, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей Ryzen 3 и Ryzen 5. Такая конфигурация VRM не предназначена для экспериментов с разгоном или использования флагманских многоядерных процессоров, но гарантирует долговечную и бесперебойную работу в целевых сценариях использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели материнской платы расположен исчерпывающий набор портов для повседневных нужд, включая порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DVI-D для использования со встроенной в процессор графикой. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное и быстрое соединение с интернетом. Встроенный звуковой кодек Realtek предлагает качественное аудио для просмотра фильмов, прослушивания музыки и онлайн-общения, а фирменная утилита MSI Dragon Center позволяет удобно управлять параметрами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор AMD Ryzen входит в список совместимых моделей для чипсета A520 (в первую очередь это серии 3000 и 5000, за исключением некоторых моделей). Для поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS; так как плата не имеет функции Flash BIOS Button, для этой процедуры может понадобиться процессор предыдущего поколения. Эта модель является отличным выбором для сборок "собрал и забыл", но не подходит для энтузиастов, планирующих разгон. Её компактный размер Micro-ATX делает её удобной для сборки, но ограничивает количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI A520M PRO Socket AM4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26
Высота, см
6
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI A520M PRO представляет собой надёжную и сбалансированную основу для сборки бюджетных и офисных ПК на платформе AMD. Она станет оптимальным выбором для создания домашней мультимедийной системы, компьютера для учёбы или рабочей станции для нересурсоёмких задач, таких как работа с документами, веб-сёрфинг и базовое программирование. Эта плата идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 3, Ryzen 5 и APU Ryzen с интегрированной графикой (серий 3000, 4000G и 5000) без разгона, позволяя построить эффективную и экономичную систему для повседневного использования и даже для нетребовательных игр, вроде CS:GO, Dota 2 или Valorant.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD A520, установленный на сокет AM4, что обеспечивает широкую совместимость с популярными процессорами Ryzen прошлых поколений. Чипсет A520 ориентирован на стабильность и базовую функциональность, не поддерживая разгон центрального процессора, что делает его логичным выбором для систем, где приоритетом является надёжность, а не экстремальная производительность. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, плата легко поместится в большинство современных корпусов, от небольших офисных до стандартных башенных ATX, предоставляя достаточно гибкости при выборе компонентов.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими работу в двухканальном режиме для повышения производительности. Максимальный объём памяти составляет 64 ГБ, а поддержка профилей A-XMP позволяет использовать высокочастотные модули для получения дополнительного прироста скорости в приложениях и играх. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 3.0 x16. Также на плате присутствует слот M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 3.0, что обеспечивает молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также несколько портов SATA для подключения традиционных жёстких дисков и SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI A520M PRO спроектирована с упором на надёжность при работе с процессорами, имеющими стандартное энергопотребление до 65 Вт. Она использует качественную элементную базу, чтобы обеспечить стабильное напряжение для CPU под продолжительными нагрузками в стоковом режиме. Питание процессора осуществляется через один 8-пиновый коннектор, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей Ryzen 3 и Ryzen 5. Такая конфигурация VRM не предназначена для экспериментов с разгоном или использования флагманских многоядерных процессоров, но гарантирует долговечную и бесперебойную работу в целевых сценариях использования.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели материнской платы расположен исчерпывающий набор портов для повседневных нужд, включая порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DVI-D для использования со встроенной в процессор графикой. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное и быстрое соединение с интернетом. Встроенный звуковой кодек Realtek предлагает качественное аудио для просмотра фильмов, прослушивания музыки и онлайн-общения, а фирменная утилита MSI Dragon Center позволяет удобно управлять параметрами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор AMD Ryzen входит в список совместимых моделей для чипсета A520 (в первую очередь это серии 3000 и 5000, за исключением некоторых моделей). Для поддержки процессоров Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS; так как плата не имеет функции Flash BIOS Button, для этой процедуры может понадобиться процессор предыдущего поколения. Эта модель является отличным выбором для сборок "собрал и забыл", но не подходит для энтузиастов, планирующих разгон. Её компактный размер Micro-ATX делает её удобной для сборки, но ограничивает количество слотов расширения по сравнению с полноразмерными ATX-платами.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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