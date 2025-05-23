Описание товара Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI A520M-A PRO - это фундаментальная основа для бюджетных и экономичных сборок на платформе AMD. Она идеально подходит для создания надежного офисного или домашнего компьютера, способного справляться с повседневными задачами, веб-серфингом и воспроизведением мультимедиа. Эта плата станет отличным выбором для первой игровой сборки начального уровня в паре с процессорами Ryzen 3 или Ryzen 5, такими как Ryzen 5 5500 или 5600, и видеокартой среднего класса.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета AMD A520, который является входным билетом в экосистему сокета AM4. Этот сокет известен своей долгой поддержкой и широким выбором процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000. Форм-фактор Micro-ATX делает MSI A520M-A PRO универсальным решением, которое без проблем поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, оставляя достаточно пространства для удобной сборки и организации кабелей.

Память и расширение

Для оперативной памяти предусмотрено два слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы и максимальный объем до 64 ГБ. Для достижения оптимальной производительности с процессорами Ryzen рекомендуется использовать модули с частотой 3200-3600 МГц. Основной слот расширения PCIe x16 для видеокарты, получая линии напрямую от совместимого процессора (Ryzen 3000/5000 без встроенной графики), способен работать в режиме PCIe 4.0, что является весомым преимуществом в данном ценовом сегменте. Для установки скоростных твердотельных накопителей имеется один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность и стабильность при работе с процессорами, имеющими TDP в районе 65 Вт. Она использует стандартный 8-контактный разъем для дополнительного питания CPU и обеспечивает достаточный запас прочности для стабильной работы шестиядерных процессоров Ryzen 5 без разгона. Радиаторы на цепях питания отсутствуют, что подчеркивает ориентацию платы на использование с процессорами, не требующими экстремальных токов.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для базового подключения: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, гигабитный сетевой порт Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету, а также стандартные аудиоразъемы. Для вывода изображения со встроенной графики процессоров (APU) предусмотрен порт HDMI. Беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth отсутствуют, что характерно для бюджетных решений и позволяет не переплачивать за неиспользуемый функционал.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает ручной разгон процессора, хотя технология Precision Boost Overdrive (PBO) может быть доступна. Эта материнская плата - выбор для тех, кто планирует использовать комплектующие в их штатных режимах. Перед покупкой процессора из серии Ryzen 5000 стоит убедиться в наличии совместимой версии BIOS; в противном случае может потребоваться его обновление с использованием более старого CPU, так как функция обновления без процессора (BIOS Flashback) здесь не предусмотрена.