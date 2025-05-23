Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI A520M-A PRO - это фундаментальная основа для бюджетных и экономичных сборок на платформе AMD. Она идеально подходит для создания надежного офисного или домашнего компьютера, способного справляться с повседневными задачами, веб-серфингом и воспроизведением мультимедиа. Эта плата станет отличным выбором для первой игровой сборки начального уровня в паре с процессорами Ryzen 3 или Ryzen 5, такими как Ryzen 5 5500 или 5600, и видеокартой среднего класса.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе чипсета AMD A520, который является входным билетом в экосистему сокета AM4. Этот сокет известен своей долгой поддержкой и широким выбором процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000. Форм-фактор Micro-ATX делает MSI A520M-A PRO универсальным решением, которое без проблем поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, оставляя достаточно пространства для удобной сборки и организации кабелей.
Память и расширение
Для оперативной памяти предусмотрено два слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы и максимальный объем до 64 ГБ. Для достижения оптимальной производительности с процессорами Ryzen рекомендуется использовать модули с частотой 3200-3600 МГц. Основной слот расширения PCIe x16 для видеокарты, получая линии напрямую от совместимого процессора (Ryzen 3000/5000 без встроенной графики), способен работать в режиме PCIe 4.0, что является весомым преимуществом в данном ценовом сегменте. Для установки скоростных твердотельных накопителей имеется один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность и стабильность при работе с процессорами, имеющими TDP в районе 65 Вт. Она использует стандартный 8-контактный разъем для дополнительного питания CPU и обеспечивает достаточный запас прочности для стабильной работы шестиядерных процессоров Ryzen 5 без разгона. Радиаторы на цепях питания отсутствуют, что подчеркивает ориентацию платы на использование с процессорами, не требующими экстремальных токов.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает все необходимое для базового подключения: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, гигабитный сетевой порт Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету, а также стандартные аудиоразъемы. Для вывода изображения со встроенной графики процессоров (APU) предусмотрен порт HDMI. Беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth отсутствуют, что характерно для бюджетных решений и позволяет не переплачивать за неиспользуемый функционал.
Важные нюансы перед покупкой
Следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает ручной разгон процессора, хотя технология Precision Boost Overdrive (PBO) может быть доступна. Эта материнская плата - выбор для тех, кто планирует использовать комплектующие в их штатных режимах. Перед покупкой процессора из серии Ryzen 5000 стоит убедиться в наличии совместимой версии BIOS; в противном случае может потребоваться его обновление с использованием более старого CPU, так как функция обновления без процессора (BIOS Flashback) здесь не предусмотрена.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mAT...
-
В наличииЦена 4 910 руб.1228 руб. в СплитМатеринская плата Biostar H610MH D5
-
В наличииЦена 4 910 руб.1228 руб. в СплитМатеринская плата Biostar H610MHD D5
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-H2/M.2 D5, Socket 1700, 2xDDR5-48...
-
В наличииЦена 5 030 руб.1258 руб. в СплитМатеринская плата Asrock A520M-HVS
-
В наличииЦена 5 030 руб. 7 570 руб.1258 руб. в СплитМатеринская плата Biostar A520MT
-
В наличииЦена 5 070 руб.1268 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-HDV/M.2+ D5, Socket 1700, 2xDDR5-...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte A520M K V2
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610M K V2
-
В наличииЦена 5 230 руб. 6 300 руб.1308 руб. в СплитМатеринская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI A520M-A PRO - это фундаментальная основа для бюджетных и экономичных сборок на платформе AMD. Она идеально подходит для создания надежного офисного или домашнего компьютера, способного справляться с повседневными задачами, веб-серфингом и воспроизведением мультимедиа. Эта плата станет отличным выбором для первой игровой сборки начального уровня в паре с процессорами Ryzen 3 или Ryzen 5, такими как Ryzen 5 5500 или 5600, и видеокартой среднего класса.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе чипсета AMD A520, который является входным билетом в экосистему сокета AM4. Этот сокет известен своей долгой поддержкой и широким выбором процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000. Форм-фактор Micro-ATX делает MSI A520M-A PRO универсальным решением, которое без проблем поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, оставляя достаточно пространства для удобной сборки и организации кабелей.
Память и расширение
Для оперативной памяти предусмотрено два слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы и максимальный объем до 64 ГБ. Для достижения оптимальной производительности с процессорами Ryzen рекомендуется использовать модули с частотой 3200-3600 МГц. Основной слот расширения PCIe x16 для видеокарты, получая линии напрямую от совместимого процессора (Ryzen 3000/5000 без встроенной графики), способен работать в режиме PCIe 4.0, что является весомым преимуществом в данном ценовом сегменте. Для установки скоростных твердотельных накопителей имеется один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность и стабильность при работе с процессорами, имеющими TDP в районе 65 Вт. Она использует стандартный 8-контактный разъем для дополнительного питания CPU и обеспечивает достаточный запас прочности для стабильной работы шестиядерных процессоров Ryzen 5 без разгона. Радиаторы на цепях питания отсутствуют, что подчеркивает ориентацию платы на использование с процессорами, не требующими экстремальных токов.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает все необходимое для базового подключения: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, гигабитный сетевой порт Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету, а также стандартные аудиоразъемы. Для вывода изображения со встроенной графики процессоров (APU) предусмотрен порт HDMI. Беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth отсутствуют, что характерно для бюджетных решений и позволяет не переплачивать за неиспользуемый функционал.
Важные нюансы перед покупкой
Следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает ручной разгон процессора, хотя технология Precision Boost Overdrive (PBO) может быть доступна. Эта материнская плата - выбор для тех, кто планирует использовать комплектующие в их штатных режимах. Перед покупкой процессора из серии Ryzen 5000 стоит убедиться в наличии совместимой версии BIOS; в противном случае может потребоваться его обновление с использованием более старого CPU, так как функция обновления без процессора (BIOS Flashback) здесь не предусмотрена.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
вроде все работает кроме wifi почему то не настраивается оценка хуже пото му что порванна коробка. Слава богу мать целая
Достоинства:
Комментарий:
Пока не поставил но пришла вовремя в полной комплектации
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все вовремя, новая, запакованная. Комплектация полная. Запустилось все без каких-то проблем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата.полноразмерный атх 7фаз на процессор с массивным радиатором.2 слота под м2 и кучей разъемов для вентиляторов.единственный может быть для кого минус это версия psi 4.0 в моей сборке карта 9070 всегда в полной нагрузке с райзеном 7700.рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
по виду смотрится не плохо особенно за такую цену) проверить не могу потому что много чего ещё нужно покупать, жалко что на фото белые радиаторы а в жизни серые (
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная материнская плата, с виду всё ок, как соберу системник, проверю и дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Прислали без упаковки от слова совсем. Только коробка, которую мог вскрыть любой желающий. За это снизил оценку.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4
Достоинства:
Комментарий:
вроде все работает кроме wifi почему то не настраивается оценка хуже пото му что порванна коробка. Слава богу мать целая
Достоинства:
Комментарий:
Пока не поставил но пришла вовремя в полной комплектации
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все вовремя, новая, запакованная. Комплектация полная. Запустилось все без каких-то проблем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата.полноразмерный атх 7фаз на процессор с массивным радиатором.2 слота под м2 и кучей разъемов для вентиляторов.единственный может быть для кого минус это версия psi 4.0 в моей сборке карта 9070 всегда в полной нагрузке с райзеном 7700.рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
по виду смотрится не плохо особенно за такую цену) проверить не могу потому что много чего ещё нужно покупать, жалко что на фото белые радиаторы а в жизни серые (
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная материнская плата, с виду всё ок, как соберу системник, проверю и дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Прислали без упаковки от слова совсем. Только коробка, которую мог вскрыть любой желающий. За это снизил оценку.