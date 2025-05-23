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Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4

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Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 1
Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 2
Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 3
Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 4
Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
4
  • Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
4 900 руб.  5 670 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 418536
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4
4 900 руб. -14%
5 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20
Высота, см
23.6
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
1866 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, DVI, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI A520M-A PRO - это фундаментальная основа для бюджетных и экономичных сборок на платформе AMD. Она идеально подходит для создания надежного офисного или домашнего компьютера, способного справляться с повседневными задачами, веб-серфингом и воспроизведением мультимедиа. Эта плата станет отличным выбором для первой игровой сборки начального уровня в паре с процессорами Ryzen 3 или Ryzen 5, такими как Ryzen 5 5500 или 5600, и видеокартой среднего класса.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета AMD A520, который является входным билетом в экосистему сокета AM4. Этот сокет известен своей долгой поддержкой и широким выбором процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000. Форм-фактор Micro-ATX делает MSI A520M-A PRO универсальным решением, которое без проблем поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, оставляя достаточно пространства для удобной сборки и организации кабелей.

Память и расширение

Для оперативной памяти предусмотрено два слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы и максимальный объем до 64 ГБ. Для достижения оптимальной производительности с процессорами Ryzen рекомендуется использовать модули с частотой 3200-3600 МГц. Основной слот расширения PCIe x16 для видеокарты, получая линии напрямую от совместимого процессора (Ryzen 3000/5000 без встроенной графики), способен работать в режиме PCIe 4.0, что является весомым преимуществом в данном ценовом сегменте. Для установки скоростных твердотельных накопителей имеется один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность и стабильность при работе с процессорами, имеющими TDP в районе 65 Вт. Она использует стандартный 8-контактный разъем для дополнительного питания CPU и обеспечивает достаточный запас прочности для стабильной работы шестиядерных процессоров Ryzen 5 без разгона. Радиаторы на цепях питания отсутствуют, что подчеркивает ориентацию платы на использование с процессорами, не требующими экстремальных токов.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для базового подключения: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, гигабитный сетевой порт Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету, а также стандартные аудиоразъемы. Для вывода изображения со встроенной графики процессоров (APU) предусмотрен порт HDMI. Беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth отсутствуют, что характерно для бюджетных решений и позволяет не переплачивать за неиспользуемый функционал.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает ручной разгон процессора, хотя технология Precision Boost Overdrive (PBO) может быть доступна. Эта материнская плата - выбор для тех, кто планирует использовать комплектующие в их штатных режимах. Перед покупкой процессора из серии Ryzen 5000 стоит убедиться в наличии совместимой версии BIOS; в противном случае может потребоваться его обновление с использованием более старого CPU, так как функция обновления без процессора (BIOS Flashback) здесь не предусмотрена.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все работает кроме wifi почему то не настраивается оценка хуже пото му что порванна коробка. Слава богу мать целая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Нияз А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не поставил но пришла вовремя в полной комплектации
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все вовремя, новая, запакованная. Комплектация полная. Запустилось все без каких-то проблем. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата.полноразмерный атх 7фаз на процессор с массивным радиатором.2 слота под м2 и кучей разъемов для вентиляторов.единственный может быть для кого минус это версия psi 4.0 в моей сборке карта 9070 всегда в полной нагрузке с райзеном 7700.рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
по виду смотрится не плохо особенно за такую цену) проверить не могу потому что много чего ещё нужно покупать, жалко что на фото белые радиаторы а в жизни серые (
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная материнская плата, с виду всё ок, как соберу системник, проверю и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Влад А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Kirill I.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Прислали без упаковки от слова совсем. Только коробка, которую мог вскрыть любой желающий. За это снизил оценку.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20
Высота, см
23.6
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
1866 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, DVI, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI A520M-A PRO - это фундаментальная основа для бюджетных и экономичных сборок на платформе AMD. Она идеально подходит для создания надежного офисного или домашнего компьютера, способного справляться с повседневными задачами, веб-серфингом и воспроизведением мультимедиа. Эта плата станет отличным выбором для первой игровой сборки начального уровня в паре с процессорами Ryzen 3 или Ryzen 5, такими как Ryzen 5 5500 или 5600, и видеокартой среднего класса.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе чипсета AMD A520, который является входным билетом в экосистему сокета AM4. Этот сокет известен своей долгой поддержкой и широким выбором процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000. Форм-фактор Micro-ATX делает MSI A520M-A PRO универсальным решением, которое без проблем поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, оставляя достаточно пространства для удобной сборки и организации кабелей.

Память и расширение

Для оперативной памяти предусмотрено два слота DDR4, поддерживающих двухканальный режим работы и максимальный объем до 64 ГБ. Для достижения оптимальной производительности с процессорами Ryzen рекомендуется использовать модули с частотой 3200-3600 МГц. Основной слот расширения PCIe x16 для видеокарты, получая линии напрямую от совместимого процессора (Ryzen 3000/5000 без встроенной графики), способен работать в режиме PCIe 4.0, что является весомым преимуществом в данном ценовом сегменте. Для установки скоростных твердотельных накопителей имеется один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с упором на надежность и стабильность при работе с процессорами, имеющими TDP в районе 65 Вт. Она использует стандартный 8-контактный разъем для дополнительного питания CPU и обеспечивает достаточный запас прочности для стабильной работы шестиядерных процессоров Ryzen 5 без разгона. Радиаторы на цепях питания отсутствуют, что подчеркивает ориентацию платы на использование с процессорами, не требующими экстремальных токов.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для базового подключения: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, гигабитный сетевой порт Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету, а также стандартные аудиоразъемы. Для вывода изображения со встроенной графики процессоров (APU) предусмотрен порт HDMI. Беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth отсутствуют, что характерно для бюджетных решений и позволяет не переплачивать за неиспользуемый функционал.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает ручной разгон процессора, хотя технология Precision Boost Overdrive (PBO) может быть доступна. Эта материнская плата - выбор для тех, кто планирует использовать комплектующие в их штатных режимах. Перед покупкой процессора из серии Ryzen 5000 стоит убедиться в наличии совместимой версии BIOS; в противном случае может потребоваться его обновление с использованием более старого CPU, так как функция обновления без процессора (BIOS Flashback) здесь не предусмотрена.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все работает кроме wifi почему то не настраивается оценка хуже пото му что порванна коробка. Слава богу мать целая
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Нияз А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не поставил но пришла вовремя в полной комплектации
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все вовремя, новая, запакованная. Комплектация полная. Запустилось все без каких-то проблем. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата.полноразмерный атх 7фаз на процессор с массивным радиатором.2 слота под м2 и кучей разъемов для вентиляторов.единственный может быть для кого минус это версия psi 4.0 в моей сборке карта 9070 всегда в полной нагрузке с райзеном 7700.рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
по виду смотрится не плохо особенно за такую цену) проверить не могу потому что много чего ещё нужно покупать, жалко что на фото белые радиаторы а в жизни серые (
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Павел Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная материнская плата, с виду всё ок, как соберу системник, проверю и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Влад А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Kirill I.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Прислали без упаковки от слова совсем. Только коробка, которую мог вскрыть любой желающий. За это снизил оценку.


Материнская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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