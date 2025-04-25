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Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700

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Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 5
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 6
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 7
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 8
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 9
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 10
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 11
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 12
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 13
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 14
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 15
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 16
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 17
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Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 4
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  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700
5 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
5.5
Высота, см
27
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, г.
950

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 является превосходной основой для создания современных и экономичных персональных компьютеров. Она оптимально подходит для офисных систем, домашних медиацентров и игровых сборок начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и не самые требовательные игры. Эта плата станет надежным фундаментом для систем на базе процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без переплат за функции, которые не будут использоваться в бюджетном сегменте.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему как в небольших, так и в полноразмерных корпусах. Такое исполнение обеспечивает достаточное пространство для установки всех необходимых компонентов, включая дискретную видеокарту и системы охлаждения, не создавая при этом излишнего объема.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что делает сборку более доступной по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для большинства повседневных и игровых задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая или сетевая карта, имеется один слот PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей есть один разъем M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+1+1 фаз, что обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение для процессоров Intel Core i3 и i5 без разгона. Для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin разъем CPU, которого полностью хватает для целевых моделей процессоров. Хотя эта подсистема питания не рассчитана на экстремальные нагрузки и оверклокинг, она гарантирует долгосрочную и бесперебойную работу компьютера в штатных режимах эксплуатации.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte H610M K DDR4 представлен практичный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны видеовыходы D-Sub (VGA) и HDMI, несколько портов USB 2.0 и более скоростные USB 3.2 Gen 1, а также классический комбинированный порт PS/2. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а обработку звука выполняет базовый, но качественный аудиокодек Realtek. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что подчеркивает ее ориентацию на функциональность и доступность.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно понимать, что данная материнская плата является решением для сборок начального и среднего уровня и не предназначена для установки флагманских процессоров Core i7/i9 или разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки при покупке или быть готовым к процедуре обновления. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимый 8-pin коннектор для питания CPU.

 



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Ну совсем дешман мать . Стоимость завышена
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Собрал комп. Работает. Производитель один из лучших, смело можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Джо М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество проверенное временем
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
проц I5-12400f увидела без проблем. память сразу "подхватила" на родной частоте 3200, ничего в биосе настраивать не пришлось. в целом очень неплохой функционал по доступной цене. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Микаиль

Достоинства:


Комментарий:
Купил 4 штуки. Все отлично работают
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Эту плату приобрели по совету разбирающегося знакомого, как наиболее простую, безглючную и надежную. Все отлично работает, никаких нареканий и проблем в использовании замечено не было. Впечатления самые положительные.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата хорошего качества. Есть все что нужно обычному пользователю, без изысков. Практически самое современное железо без чрезмерных трат.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владыкин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
хорошая недорогая материнская плата слишком мало портов юсб, но есть выход на юсб 3 спереди
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Простая плата, под простую сборку, но со своими задачами справляется неплохо. Для тех кому не нужно ничего гнать и не нужны никакие разъемы под ргб 5в.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
все супер! работает, цена лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата, беру не первый раз, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Асланбек С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнка в своем ценовом сегменте, уже собрал на ней пк. За свои деньги топ!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная материнская плата надёжная от именитого производителя GigaByte. Популярный сокет s1700. Поддержка процессоров не только /12-ой и 13-ой но и новейшей 14-ой серии. Один разъем M.2 NVMe. Один разъем PCI-E 1.0 и один разъем Pci-E 4.0. Нормальная подсистема питания процессора и 8-ми п новым разъемом. Из мининусов- 2 SATA3. И стоит устанавливать только начального и среднего класаа процессоры на нее, до i5 12400f и 13400f, а иначе долго не сможет проработать, быстро износившись. 2 слота под оперативную память позволяют установить до 64gb стандарта ddr4. До 6000руб- советую.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая материнка, завелась с пол оборота



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
5.5
Высота, см
27
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 является превосходной основой для создания современных и экономичных персональных компьютеров. Она оптимально подходит для офисных систем, домашних медиацентров и игровых сборок начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и не самые требовательные игры. Эта плата станет надежным фундаментом для систем на базе процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без переплат за функции, которые не будут использоваться в бюджетном сегменте.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему как в небольших, так и в полноразмерных корпусах. Такое исполнение обеспечивает достаточное пространство для установки всех необходимых компонентов, включая дискретную видеокарту и системы охлаждения, не создавая при этом излишнего объема.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что делает сборку более доступной по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для большинства повседневных и игровых задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая или сетевая карта, имеется один слот PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей есть один разъем M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+1+1 фаз, что обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение для процессоров Intel Core i3 и i5 без разгона. Для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin разъем CPU, которого полностью хватает для целевых моделей процессоров. Хотя эта подсистема питания не рассчитана на экстремальные нагрузки и оверклокинг, она гарантирует долгосрочную и бесперебойную работу компьютера в штатных режимах эксплуатации.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte H610M K DDR4 представлен практичный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны видеовыходы D-Sub (VGA) и HDMI, несколько портов USB 2.0 и более скоростные USB 3.2 Gen 1, а также классический комбинированный порт PS/2. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а обработку звука выполняет базовый, но качественный аудиокодек Realtek. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что подчеркивает ее ориентацию на функциональность и доступность.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно понимать, что данная материнская плата является решением для сборок начального и среднего уровня и не предназначена для установки флагманских процессоров Core i7/i9 или разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки при покупке или быть готовым к процедуре обновления. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимый 8-pin коннектор для питания CPU.

 


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Ну совсем дешман мать . Стоимость завышена
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Собрал комп. Работает. Производитель один из лучших, смело можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Джо М.

Достоинства:


Комментарий:
Качество проверенное временем
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
проц I5-12400f увидела без проблем. память сразу "подхватила" на родной частоте 3200, ничего в биосе настраивать не пришлось. в целом очень неплохой функционал по доступной цене. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Микаиль

Достоинства:


Комментарий:
Купил 4 штуки. Все отлично работают
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Эту плату приобрели по совету разбирающегося знакомого, как наиболее простую, безглючную и надежную. Все отлично работает, никаких нареканий и проблем в использовании замечено не было. Впечатления самые положительные.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Материнская плата хорошего качества. Есть все что нужно обычному пользователю, без изысков. Практически самое современное железо без чрезмерных трат.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Владыкин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
хорошая недорогая материнская плата слишком мало портов юсб, но есть выход на юсб 3 спереди
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Простая плата, под простую сборку, но со своими задачами справляется неплохо. Для тех кому не нужно ничего гнать и не нужны никакие разъемы под ргб 5в.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
все супер! работает, цена лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата, беру не первый раз, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Асланбек С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнка в своем ценовом сегменте, уже собрал на ней пк. За свои деньги топ!
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная материнская плата надёжная от именитого производителя GigaByte. Популярный сокет s1700. Поддержка процессоров не только /12-ой и 13-ой но и новейшей 14-ой серии. Один разъем M.2 NVMe. Один разъем PCI-E 1.0 и один разъем Pci-E 4.0. Нормальная подсистема питания процессора и 8-ми п новым разъемом. Из мининусов- 2 SATA3. И стоит устанавливать только начального и среднего класаа процессоры на нее, до i5 12400f и 13400f, а иначе долго не сможет проработать, быстро износившись. 2 слота под оперативную память позволяют установить до 64gb стандарта ddr4. До 6000руб- советую.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая материнка, завелась с пол оборота


Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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