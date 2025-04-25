Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 591371
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
5.5
Высота, см
27
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, г.
950
Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700
Для кого и под какие задачиМатеринская плата Gigabyte H610M K DDR4 является превосходной основой для создания современных и экономичных персональных компьютеров. Она оптимально подходит для офисных систем, домашних медиацентров и игровых сборок начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и не самые требовательные игры. Эта плата станет надежным фундаментом для систем на базе процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без переплат за функции, которые не будут использоваться в бюджетном сегменте.
Чипсет, сокет и форм-факторОсновой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему как в небольших, так и в полноразмерных корпусах. Такое исполнение обеспечивает достаточное пространство для установки всех необходимых компонентов, включая дискретную видеокарту и системы охлаждения, не создавая при этом излишнего объема.
Память и расширениеПлата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что делает сборку более доступной по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для большинства повседневных и игровых задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая или сетевая карта, имеется один слот PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей есть один разъем M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.
Питание и компоненты VRMСистема питания процессора (VRM) построена по схеме 6+1+1 фаз, что обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение для процессоров Intel Core i3 и i5 без разгона. Для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin разъем CPU, которого полностью хватает для целевых моделей процессоров. Хотя эта подсистема питания не рассчитана на экстремальные нагрузки и оверклокинг, она гарантирует долгосрочную и бесперебойную работу компьютера в штатных режимах эксплуатации.
Подключения и дополнительные возможностиНа задней панели Gigabyte H610M K DDR4 представлен практичный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны видеовыходы D-Sub (VGA) и HDMI, несколько портов USB 2.0 и более скоростные USB 3.2 Gen 1, а также классический комбинированный порт PS/2. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а обработку звука выполняет базовый, но качественный аудиокодек Realtek. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что подчеркивает ее ориентацию на функциональность и доступность.
Важные нюансы перед покупкойПеред покупкой важно понимать, что данная материнская плата является решением для сборок начального и среднего уровня и не предназначена для установки флагманских процессоров Core i7/i9 или разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки при покупке или быть готовым к процедуре обновления. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимый 8-pin коннектор для питания CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 960 руб. 5 670 руб.1240 руб. в СплитМатеринская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-H2/M.2 D5, Socket 1700, 2xDDR5-48...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)
-
В наличииЦена 5 130 руб. 6 300 руб.1283 руб. в СплитМатеринская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитМатеринская плата MSI A520M PRO Socket AM4
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610M H V2 2*DDR5
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-HDV/M.2+ D5, Socket 1700, 2xDDR5-...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mAT...
-
В наличииЦена 5 540 руб.1385 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0...
-
В наличииЦена 5 540 руб.1385 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO H610M-E DDR4
-
В наличииЦена 5 710 руб.1428 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1)
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
5.5
Высота, см
27
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Для кого и под какие задачиМатеринская плата Gigabyte H610M K DDR4 является превосходной основой для создания современных и экономичных персональных компьютеров. Она оптимально подходит для офисных систем, домашних медиацентров и игровых сборок начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и не самые требовательные игры. Эта плата станет надежным фундаментом для систем на базе процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу без переплат за функции, которые не будут использоваться в бюджетном сегменте.
Чипсет, сокет и форм-факторОсновой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует совместимость с широким спектром современных процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему как в небольших, так и в полноразмерных корпусах. Такое исполнение обеспечивает достаточное пространство для установки всех необходимых компонентов, включая дискретную видеокарту и системы охлаждения, не создавая при этом излишнего объема.
Память и расширениеПлата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что делает сборку более доступной по сравнению с системами на DDR5. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для большинства повседневных и игровых задач. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая или сетевая карта, имеется один слот PCIe 3.0 x1. Для скоростных накопителей есть один разъем M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.
Питание и компоненты VRMСистема питания процессора (VRM) построена по схеме 6+1+1 фаз, что обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение для процессоров Intel Core i3 и i5 без разгона. Для подключения к блоку питания используется стандартный 8-pin разъем CPU, которого полностью хватает для целевых моделей процессоров. Хотя эта подсистема питания не рассчитана на экстремальные нагрузки и оверклокинг, она гарантирует долгосрочную и бесперебойную работу компьютера в штатных режимах эксплуатации.
Подключения и дополнительные возможностиНа задней панели Gigabyte H610M K DDR4 представлен практичный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны видеовыходы D-Sub (VGA) и HDMI, несколько портов USB 2.0 и более скоростные USB 3.2 Gen 1, а также классический комбинированный порт PS/2. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а обработку звука выполняет базовый, но качественный аудиокодек Realtek. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что подчеркивает ее ориентацию на функциональность и доступность.
Важные нюансы перед покупкойПеред покупкой важно понимать, что данная материнская плата является решением для сборок начального и среднего уровня и не предназначена для установки флагманских процессоров Core i7/i9 или разгона. Для использования с процессорами Intel 13-го или 14-го поколений может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит уточнить версию прошивки при покупке или быть готовым к процедуре обновления. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания имеет необходимый 8-pin коннектор для питания CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Ну совсем дешман мать . Стоимость завышена
Достоинства:
Комментарий:
Собрал комп. Работает. Производитель один из лучших, смело можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Качество проверенное временем
Достоинства:
Комментарий:
проц I5-12400f увидела без проблем. память сразу "подхватила" на родной частоте 3200, ничего в биосе настраивать не пришлось. в целом очень неплохой функционал по доступной цене. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Купил 4 штуки. Все отлично работают
Достоинства:
Комментарий:
Эту плату приобрели по совету разбирающегося знакомого, как наиболее простую, безглючную и надежную. Все отлично работает, никаких нареканий и проблем в использовании замечено не было. Впечатления самые положительные.
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата хорошего качества. Есть все что нужно обычному пользователю, без изысков. Практически самое современное железо без чрезмерных трат.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая недорогая материнская плата слишком мало портов юсб, но есть выход на юсб 3 спереди
Достоинства:
Комментарий:
Простая плата, под простую сборку, но со своими задачами справляется неплохо. Для тех кому не нужно ничего гнать и не нужны никакие разъемы под ргб 5в.
Достоинства:
Комментарий:
все супер! работает, цена лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата, беру не первый раз, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнка в своем ценовом сегменте, уже собрал на ней пк. За свои деньги топ!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная материнская плата надёжная от именитого производителя GigaByte. Популярный сокет s1700. Поддержка процессоров не только /12-ой и 13-ой но и новейшей 14-ой серии. Один разъем M.2 NVMe. Один разъем PCI-E 1.0 и один разъем Pci-E 4.0. Нормальная подсистема питания процессора и 8-ми п новым разъемом. Из мининусов- 2 SATA3. И стоит устанавливать только начального и среднего класаа процессоры на нее, до i5 12400f и 13400f, а иначе долго не сможет проработать, быстро износившись. 2 слота под оперативную память позволяют установить до 64gb стандарта ddr4. До 6000руб- советую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая материнка, завелась с пол оборота
Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700
Достоинства:
Комментарий:
Ну совсем дешман мать . Стоимость завышена
Достоинства:
Комментарий:
Собрал комп. Работает. Производитель один из лучших, смело можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Качество проверенное временем
Достоинства:
Комментарий:
проц I5-12400f увидела без проблем. память сразу "подхватила" на родной частоте 3200, ничего в биосе настраивать не пришлось. в целом очень неплохой функционал по доступной цене. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Купил 4 штуки. Все отлично работают
Достоинства:
Комментарий:
Эту плату приобрели по совету разбирающегося знакомого, как наиболее простую, безглючную и надежную. Все отлично работает, никаких нареканий и проблем в использовании замечено не было. Впечатления самые положительные.
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата хорошего качества. Есть все что нужно обычному пользователю, без изысков. Практически самое современное железо без чрезмерных трат.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая недорогая материнская плата слишком мало портов юсб, но есть выход на юсб 3 спереди
Достоинства:
Комментарий:
Простая плата, под простую сборку, но со своими задачами справляется неплохо. Для тех кому не нужно ничего гнать и не нужны никакие разъемы под ргб 5в.
Достоинства:
Комментарий:
все супер! работает, цена лучшая.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата, беру не первый раз, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнка в своем ценовом сегменте, уже собрал на ней пк. За свои деньги топ!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная материнская плата надёжная от именитого производителя GigaByte. Популярный сокет s1700. Поддержка процессоров не только /12-ой и 13-ой но и новейшей 14-ой серии. Один разъем M.2 NVMe. Один разъем PCI-E 1.0 и один разъем Pci-E 4.0. Нормальная подсистема питания процессора и 8-ми п новым разъемом. Из мининусов- 2 SATA3. И стоит устанавливать только начального и среднего класаа процессоры на нее, до i5 12400f и 13400f, а иначе долго не сможет проработать, быстро износившись. 2 слота под оперативную память позволяют установить до 64gb стандарта ddr4. До 6000руб- советую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая материнка, завелась с пол оборота