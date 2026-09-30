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Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 11
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 12
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 13
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 14
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 15
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 16
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 17
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 18
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 19
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 20
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 21
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 22
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 23
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 24
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 25
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 26
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 27
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 28
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 29
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 11
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 12
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 13
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 14
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 15
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 16
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 17
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 18
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 19
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 20
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 21
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 22
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 23
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 24
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 25
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 26
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 27
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 28
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 29
  • Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404396
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
22.6
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133-4500 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
920

Описание товара Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0)

Материнская плата ASUS PRIME A520M-K – от эргономики и функционала которого зависит мощность, быстродействие и производительность вашего компьютера. Micro-ATX – ее форм-фактор, она поддерживает установку памяти типа DDR4, чей максимальный объем достигает 64 ГБ, а диапазон частот варьируется от 2133 до 4500 МГц. Имеются четыре порта SATA 6Gb/s, 6 портов USB на задней панели разных конфигураций, видеовыходы и аналоговые аудиоразъемы – в общем все, что необходимо для полноценного функционирования компьютера. ASUS PRIME A520M-K поддерживает сетевой адаптер скоростью до 1000 Мбит/с.



Теги товара: сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
22.6
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133-4500 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS PRIME A520M-K – от эргономики и функционала которого зависит мощность, быстродействие и производительность вашего компьютера. Micro-ATX – ее форм-фактор, она поддерживает установку памяти типа DDR4, чей максимальный объем достигает 64 ГБ, а диапазон частот варьируется от 2133 до 4500 МГц. Имеются четыре порта SATA 6Gb/s, 6 портов USB на задней панели разных конфигураций, видеовыходы и аналоговые аудиоразъемы – в общем все, что необходимо для полноценного функционирования компьютера. ASUS PRIME A520M-K поддерживает сетевой адаптер скоростью до 1000 Мбит/с.


Теги товара: сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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