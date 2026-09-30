Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
microATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404396
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
22.6
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133-4500 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
920
Описание товара Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME A520M-K – от эргономики и функционала которого зависит мощность, быстродействие и производительность вашего компьютера. Micro-ATX – ее форм-фактор, она поддерживает установку памяти типа DDR4, чей максимальный объем достигает 64 ГБ, а диапазон частот варьируется от 2133 до 4500 МГц. Имеются четыре порта SATA 6Gb/s, 6 портов USB на задней панели разных конфигураций, видеовыходы и аналоговые аудиоразъемы – в общем все, что необходимо для полноценного функционирования компьютера. ASUS PRIME A520M-K поддерживает сетевой адаптер скоростью до 1000 Мбит/с.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
microATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
22.6
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133-4500 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Материнская плата ASUS PRIME A520M-K – от эргономики и функционала которого зависит мощность, быстродействие и производительность вашего компьютера. Micro-ATX – ее форм-фактор, она поддерживает установку памяти типа DDR4, чей максимальный объем достигает 64 ГБ, а диапазон частот варьируется от 2133 до 4500 МГц. Имеются четыре порта SATA 6Gb/s, 6 портов USB на задней панели разных конфигураций, видеовыходы и аналоговые аудиоразъемы – в общем все, что необходимо для полноценного функционирования компьютера. ASUS PRIME A520M-K поддерживает сетевой адаптер скоростью до 1000 Мбит/с.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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