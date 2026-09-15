Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2 - это превосходная основа для создания сбалансированных и экономичных персональных компьютеров. Она идеально подходит для сборки домашних мультимедийных центров, надёжных офисных машин и игровых систем начального и среднего уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и AAA-игры в разрешении 1080p. Плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen серий 3000, 4000 G-Series и 5000 на сокете AM4, особенно для моделей без разблокированного множителя (без индекса "X") или для тех, кто не планирует заниматься разгоном CPU.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет AMD A520, который является начальным решением для платформы AM4, предлагая стабильность и необходимый функционал без излишеств. Установленный сокет AM4 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Ryzen, но наилучшим образом раскрывается с 3-м поколением и новее. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она без проблем поместится как в компактные, так и в полноразмерные корпуса ATX, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей и установки других компонентов.
Память и расширение
Для установки оперативной памяти предусмотрены четыре слота DDR4, что является большим преимуществом в данном ценовом сегменте и позволяет легко наращивать объём ОЗУ в будущем. Плата поддерживает двухканальный режим работы и XMP-профили для разгона памяти до высоких частот, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих задачах. Для видеокарты предназначен основной слот PCIe 3.0 x16, а для высокоскоростного накопителя есть один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4, который обеспечивает значительно более быструю загрузку системы и приложений по сравнению с традиционными SATA SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 5+3 фазы с использованием качественных мосфетов, что гарантирует стабильное напряжение для 6-ядерных и некоторых 8-ядерных процессоров AMD Ryzen при работе на штатных частотах. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём, которого достаточно для обеспечения энергией процессоров среднего класса. Такая подсистема питания является залогом надёжной и долговечной работы системы без перегрева зоны VRM в повседневных сценариях использования.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая USB 3.2 Gen 1 для быстрого обмена данными, а также порты USB 2.0 для подключения периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и DVI-D. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а за звук - базовый, но качественный аудиокодек Realtek ALC887. Плата также оснащена разъёмами для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО RGB Fusion 2.0.
Важные нюансы перед покупкой
Потенциальному покупателю следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает разгон центрального процессора и не имеет поддержки интерфейса PCIe 4.0, что может быть важно при установке самых производительных NVMe-накопителей или видеокарт нового поколения. Однако ключевым преимуществом этой модели является технология GIGABYTE Q-Flash Plus, позволяющая обновить BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты. Это крайне полезная функция, которая снимает все проблемы с совместимостью при сборке ПК с новыми процессорами Ryzen 5000-й серии.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte A520M DS3H V2 - это превосходная основа для создания сбалансированных и экономичных персональных компьютеров. Она идеально подходит для сборки домашних мультимедийных центров, надёжных офисных машин и игровых систем начального и среднего уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты и AAA-игры в разрешении 1080p. Плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen серий 3000, 4000 G-Series и 5000 на сокете AM4, особенно для моделей без разблокированного множителя (без индекса "X") или для тех, кто не планирует заниматься разгоном CPU.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет AMD A520, который является начальным решением для платформы AM4, предлагая стабильность и необходимый функционал без излишеств. Установленный сокет AM4 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Ryzen, но наилучшим образом раскрывается с 3-м поколением и новее. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она без проблем поместится как в компактные, так и в полноразмерные корпуса ATX, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей и установки других компонентов.
Память и расширение
Для установки оперативной памяти предусмотрены четыре слота DDR4, что является большим преимуществом в данном ценовом сегменте и позволяет легко наращивать объём ОЗУ в будущем. Плата поддерживает двухканальный режим работы и XMP-профили для разгона памяти до высоких частот, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих задачах. Для видеокарты предназначен основной слот PCIe 3.0 x16, а для высокоскоростного накопителя есть один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4, который обеспечивает значительно более быструю загрузку системы и приложений по сравнению с традиционными SATA SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по цифровой схеме 5+3 фазы с использованием качественных мосфетов, что гарантирует стабильное напряжение для 6-ядерных и некоторых 8-ядерных процессоров AMD Ryzen при работе на штатных частотах. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъём, которого достаточно для обеспечения энергией процессоров среднего класса. Такая подсистема питания является залогом надёжной и долговечной работы системы без перегрева зоны VRM в повседневных сценариях использования.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая USB 3.2 Gen 1 для быстрого обмена данными, а также порты USB 2.0 для подключения периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и DVI-D. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а за звук - базовый, но качественный аудиокодек Realtek ALC887. Плата также оснащена разъёмами для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО RGB Fusion 2.0.
Важные нюансы перед покупкой
Потенциальному покупателю следует помнить, что чипсет A520 не поддерживает разгон центрального процессора и не имеет поддержки интерфейса PCIe 4.0, что может быть важно при установке самых производительных NVMe-накопителей или видеокарт нового поколения. Однако ключевым преимуществом этой модели является технология GIGABYTE Q-Flash Plus, позволяющая обновить BIOS без установленного процессора, памяти и видеокарты. Это крайне полезная функция, которая снимает все проблемы с совместимостью при сборке ПК с новыми процессорами Ryzen 5000-й серии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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