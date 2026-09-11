Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M S2H V2
Материнская плата GIGABYTE H410M S2H V2 соответствует компактному форм-фактору и обладает свойствами надежной основы для сборки высокопроизводительной рабочей станции среднего уровня. В основе платы содержится чипсет Intel H470 с поддержкой процессоров Coffee Lake. Плата оборудована 2 слотами под установку модулей оперативной памяти, несколькими слотами расширения PCI-E, 4 портами SATA и одним разъемом M.2 для подключения накопителей. Компактные размеры позволяют установить плату в условиях ограниченного пространства. Коммуникационные возможности платы представлены коннектором LAN 1 Гбит/с и широким набором разъемов на панели ввода/вывода. Подсистема питания 5 фаз и надежные компоненты гарантируют исключительную стабильность функционирования платы GIGABYTE H410M S2H V2.
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