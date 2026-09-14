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Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760

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Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733139
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
19
Высота, см
21.7
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х22х6
Вес, г.
775

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760

Материнская плата MAXSUN на базе чипсета Intel B760 — отличный выбор для современных проектов на процессорах LGA 1700. Форм-фактор mATX с шириной всего 19 см делает её компактной, а значит, плата легко впишется даже в небольшие корпуса. Поддержка быстрейшей памяти DDR5 с частотой до 4800 МГц и объёмом вплоть до 96 ГБ открывает большие возможности для работы и развлечений. Два слота M.2 позволяют собрать очень шуструю систему хранения или удобно разделить файлы по разным накопителям. Один слот PCI-E x16 даёт простор для установки мощной видеокарты, а PCI-E x1 — для дополнительной платы расширения. Плата не поддерживает SLI/СrossFire, зато полностью готова к современной однографиковой сборке. Возьмите под контроль мощности будущего ПК и наслаждайтесь стабильной производительностью с MAXSUN.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Milestone B760M D5L V2, LGA1700, B760




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
19
Высота, см
21.7
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Развернуть
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN на базе чипсета Intel B760 — отличный выбор для современных проектов на процессорах LGA 1700. Форм-фактор mATX с шириной всего 19 см делает её компактной, а значит, плата легко впишется даже в небольшие корпуса. Поддержка быстрейшей памяти DDR5 с частотой до 4800 МГц и объёмом вплоть до 96 ГБ открывает большие возможности для работы и развлечений. Два слота M.2 позволяют собрать очень шуструю систему хранения или удобно разделить файлы по разным накопителям. Один слот PCI-E x16 даёт простор для установки мощной видеокарты, а PCI-E x1 — для дополнительной платы расширения. Плата не поддерживает SLI/СrossFire, зато полностью готова к современной однографиковой сборке. Возьмите под контроль мощности будущего ПК и наслаждайтесь стабильной производительностью с MAXSUN.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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