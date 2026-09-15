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Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4

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Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 1
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 2
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Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 4
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 5
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 6
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 7
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 8
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 9
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 10
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 11
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 12
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 13
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
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  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 10
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 11
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 12
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 13
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 564283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4
5 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, кг.
1.15

Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 представляет собой надежную и доступную основу для сборки современных компьютеров начального и среднего уровня. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, мультимедийных домашних ПК для просмотра контента и учебы, а также для нетребовательных игровых систем. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса «K», обеспечивая им стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе сокета LGA1700 и чипсета начального уровня Intel H610, который предлагает все необходимые базовые возможности для современной системы, но не поддерживает разгон процессора. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, совместимым как с компактными, так и со стандартными корпусами ATX, что дает больше гибкости при выборе компонентов. Компактный размер подразумевает разумный набор слотов расширения, достаточный для большинства стандартных сборок.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота стандарта DDR4, работающие в двухканальном режиме для повышения производительности. Плата поддерживает до 64 ГБ ОЗУ с частотой до 3200 МГц, что позволяет использовать доступные и проверенные временем модули памяти. Для видеокарты имеется один слот PCIe 4.0 x16, обеспечивающий максимальную пропускную способность для современных графических адаптеров, а для прочих устройств, вроде звуковой карты или Wi-Fi адаптера, есть дополнительный слот PCIe 3.0 x1. Для установки скоростного накопителя предусмотрен один разъем M.2 (PCIe 3.0 x4 & SATA), дополненный четырьмя портами SATA 6 Гбит/с для подключения традиционных SSD и жестких дисков.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с акцентом на энергоэффективность и стабильность при работе с процессорами без разгона. Она включает в себя качественные компоненты, способные обеспечить достаточное питание для моделей серий Core i3 и i5 даже под длительной нагрузкой. Для подключения к блоку питания используется стандартный 24-контактный разъем ATX и один 8-контактный разъем CPU, что является стандартом для надежных систем такого класса.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI PRO H610M-E DDR4 размещен практичный набор портов: есть как USB 3.2 Gen 1, так и USB 2.0 для подключения различной периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством современных и более старых мониторов. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук — базовый аудиокодек, достаточный для повседневных задач. Плата ориентирована на функциональность, поэтому не имеет встроенной RGB-подсветки, что понравится ценителям строгого и делового стиля.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата — это прагматичный выбор для систем, где не планируется экстремальная производительность или разгон. Учитывайте, что она имеет только один слот M.2 и два слота для оперативной памяти, что ограничивает возможности дальнейшего апгрейда. При сборке удостоверьтесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания оснащен 8-контактным коннектором для CPU. Важный момент: при установке процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, поэтому стоит уточнить версию BIOS перед покупкой или воспользоваться услугой обновления в магазине.
 



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 представляет собой надежную и доступную основу для сборки современных компьютеров начального и среднего уровня. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, мультимедийных домашних ПК для просмотра контента и учебы, а также для нетребовательных игровых систем. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса «K», обеспечивая им стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе сокета LGA1700 и чипсета начального уровня Intel H610, который предлагает все необходимые базовые возможности для современной системы, но не поддерживает разгон процессора. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, совместимым как с компактными, так и со стандартными корпусами ATX, что дает больше гибкости при выборе компонентов. Компактный размер подразумевает разумный набор слотов расширения, достаточный для большинства стандартных сборок.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота стандарта DDR4, работающие в двухканальном режиме для повышения производительности. Плата поддерживает до 64 ГБ ОЗУ с частотой до 3200 МГц, что позволяет использовать доступные и проверенные временем модули памяти. Для видеокарты имеется один слот PCIe 4.0 x16, обеспечивающий максимальную пропускную способность для современных графических адаптеров, а для прочих устройств, вроде звуковой карты или Wi-Fi адаптера, есть дополнительный слот PCIe 3.0 x1. Для установки скоростного накопителя предусмотрен один разъем M.2 (PCIe 3.0 x4 & SATA), дополненный четырьмя портами SATA 6 Гбит/с для подключения традиционных SSD и жестких дисков.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с акцентом на энергоэффективность и стабильность при работе с процессорами без разгона. Она включает в себя качественные компоненты, способные обеспечить достаточное питание для моделей серий Core i3 и i5 даже под длительной нагрузкой. Для подключения к блоку питания используется стандартный 24-контактный разъем ATX и один 8-контактный разъем CPU, что является стандартом для надежных систем такого класса.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI PRO H610M-E DDR4 размещен практичный набор портов: есть как USB 3.2 Gen 1, так и USB 2.0 для подключения различной периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с большинством современных и более старых мониторов. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук — базовый аудиокодек, достаточный для повседневных задач. Плата ориентирована на функциональность, поэтому не имеет встроенной RGB-подсветки, что понравится ценителям строгого и делового стиля.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата — это прагматичный выбор для систем, где не планируется экстремальная производительность или разгон. Учитывайте, что она имеет только один слот M.2 и два слота для оперативной памяти, что ограничивает возможности дальнейшего апгрейда. При сборке удостоверьтесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания оснащен 8-контактным коннектором для CPU. Важный момент: при установке процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, поэтому стоит уточнить версию BIOS перед покупкой или воспользоваться услугой обновления в магазине.
 


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Купить Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 - по цене 5590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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