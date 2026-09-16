Материнская плата Gigabyte H610M K V2
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M K V2
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte H610M K V2 является превосходной отправной точкой для создания недорогих и сбалансированных компьютерных систем. Она идеально подходит для сборки офисных ПК, домашних мультимедийных центров и игровых станций начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", таких как Core i3-12100F или Core i5-13400F, обеспечивая их стабильную работу без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует совместимость с современными процессорами Intel. Чипсет H610 предлагает базовый, но достаточный набор функций для большинства повседневных задач, сознательно отказываясь от опций разгона для снижения итоговой стоимости. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, позволяя установить ее как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что особенно удобно при ограниченном пространстве на рабочем месте.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет собрать доступную систему, используя широко распространенные и недорогие модули. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц при активации XMP-профилей. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительного оборудования, например, карты захвата или звуковой карты, имеется слот PCIe 3.0 x1. Для быстрой загрузки системы и приложений на плате присутствует один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Gigabyte H610M K V2 спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при работе с процессорами начального и среднего сегмента. Схема питания 6+1+1 фаз с качественными компонентами обеспечивает достаточное энергоснабжение для CPU с умеренным энергопотреблением, а для подключения используется стандартный 8-контактный разъем. Такая конфигурация не предназначена для экстремального разгона, но гарантирует долговечную и бесперебойную работу системы в штатных режимах.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает все необходимое для комфортной работы: несколько портов USB 2.0, более быстрые порты USB 3.2 Gen 1, а также комбинированный разъем PS/2 для периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и D-Sub (VGA), что расширяет совместимость со старыми и новыми мониторами. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - надежный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента.
Важные нюансы перед покупкой
Выбирая Gigabyte H610M K V2, важно понимать, что это решение ориентировано на базовые и средние сборки без возможности разгона процессора. Перед покупкой процессоров Intel 13-го или 14-го поколения рекомендуется проверить на сайте производителя версию BIOS, необходимую для их поддержки; возможно, потребуется обновление. Благодаря форм-фактору Micro-ATX плата нетребовательна к размерам корпуса, однако убедитесь, что ваш блок питания оснащен 8-pin коннектором для питания CPU. Эта плата является отличным выбором для новичков в сборке ПК благодаря своей простоте и логичной компоновке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte GA-G41M-COMBO OEM
-
В наличииЦена 4 840 руб.1210 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte A520M K V2
-
В наличииЦена 4 970 руб. 5 670 руб.1243 руб. в СплитМатеринская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4
-
В наличииЦена 5 050 руб.1263 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-H2/M.2 D5, Socket 1700, 2xDDR5-48...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)
-
В наличииЦена 5 130 руб. 6 300 руб.1283 руб. в СплитМатеринская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610M H V2 2*DDR5
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO H610M-G Soc-1700 Intel H610 2xDDR5 mAT...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-HDV/M.2+ D5, Socket 1700, 2xDDR5-...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME A520M-K Socket AM4 (90MB1500-M0EAY0...
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte H610M K V2 является превосходной отправной точкой для создания недорогих и сбалансированных компьютерных систем. Она идеально подходит для сборки офисных ПК, домашних мультимедийных центров и игровых станций начального уровня, ориентированных на популярные онлайн-проекты. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", таких как Core i3-12100F или Core i5-13400F, обеспечивая их стабильную работу без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует совместимость с современными процессорами Intel. Чипсет H610 предлагает базовый, но достаточный набор функций для большинства повседневных задач, сознательно отказываясь от опций разгона для снижения итоговой стоимости. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, позволяя установить ее как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что особенно удобно при ограниченном пространстве на рабочем месте.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет собрать доступную систему, используя широко распространенные и недорогие модули. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц при активации XMP-профилей. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительного оборудования, например, карты захвата или звуковой карты, имеется слот PCIe 3.0 x1. Для быстрой загрузки системы и приложений на плате присутствует один слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0 x4.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Gigabyte H610M K V2 спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при работе с процессорами начального и среднего сегмента. Схема питания 6+1+1 фаз с качественными компонентами обеспечивает достаточное энергоснабжение для CPU с умеренным энергопотреблением, а для подключения используется стандартный 8-контактный разъем. Такая конфигурация не предназначена для экстремального разгона, но гарантирует долговечную и бесперебойную работу системы в штатных режимах.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели включает все необходимое для комфортной работы: несколько портов USB 2.0, более быстрые порты USB 3.2 Gen 1, а также комбинированный разъем PS/2 для периферии. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и D-Sub (VGA), что расширяет совместимость со старыми и новыми мониторами. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за звук - надежный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента.
Важные нюансы перед покупкой
Выбирая Gigabyte H610M K V2, важно понимать, что это решение ориентировано на базовые и средние сборки без возможности разгона процессора. Перед покупкой процессоров Intel 13-го или 14-го поколения рекомендуется проверить на сайте производителя версию BIOS, необходимую для их поддержки; возможно, потребуется обновление. Благодаря форм-фактору Micro-ATX плата нетребовательна к размерам корпуса, однако убедитесь, что ваш блок питания оснащен 8-pin коннектором для питания CPU. Эта плата является отличным выбором для новичков в сборке ПК благодаря своей простоте и логичной компоновке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610M K V2