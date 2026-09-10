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Материнская плата Asrock A520M-HVS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock A520M-HVS

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Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 1
Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 2
Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 3
Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 4
Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 1
  • Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 2
  • Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 3
  • Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 4
  • Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396780
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х50х29
Вес, г.
800

Описание товара Материнская плата Asrock A520M-HVS

Материнская плата ASRock A520M-HVS станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать компактный компьютер, подходящий для универсального использования. Плата, соответствующая форм-фактору Micro-ATX, имеет габаритные размеры 230x201 мм. В основе модели – популярный чипсет AMD A520. Пользователю доступна установка до 64 ГБ памяти DDR4. Слот PCI-E x16 дает возможность установить производительный видеоадаптер.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock A520M-HVS




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock A520M-HVS станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать компактный компьютер, подходящий для универсального использования. Плата, соответствующая форм-фактору Micro-ATX, имеет габаритные размеры 230x201 мм. В основе модели – популярный чипсет AMD A520. Пользователю доступна установка до 64 ГБ памяти DDR4. Слот PCI-E x16 дает возможность установить производительный видеоадаптер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asrock A520M-HVS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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