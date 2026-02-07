Описание товара Материнская плата Gigabyte A520M K V2

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte A520M K V2 является превосходной основой для создания бюджетных и среднебюджетных персональных компьютеров. Она идеально подходит для сборки надёжного офисного ПК, домашнего медиацентра или первого игрового компьютера, ориентированного на нетребовательные игры и киберспортивные дисциплины. Эта плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 3, Ryzen 5 и некоторыми моделями Ryzen 7 без разгона (например, Ryzen 5 5600 или Ryzen 7 5700X) на сокете AM4, обеспечивая стабильную работу в повседневных и игровых сценариях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы служит чипсет AMD A520, установленный на проверенной временем платформе с сокетом AM4. Этот чипсет ориентирован на стабильность и надёжность, не предоставляя возможностей для разгона процессора, что делает его отличным выбором для систем по принципу "собрал и забыл". Форм-фактор Micro-ATX обеспечивает хороший баланс между компактностью и возможностями расширения, позволяя установить плату как в небольшие, так и в стандартные корпуса ATX, не жертвуя при этом необходимыми слотами.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет организовать двухканальный режим работы для повышения производительности. Максимально поддерживаемый объём составляет 64 ГБ, а заявленные частоты в режиме разгона XMP-профилей могут достигать высоких значений, хотя оптимальным выбором для стабильной работы будут модули с частотой 3200-3600 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe x16, а для быстрого накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD по интерфейсу PCIe 3.0, что обеспечивает значительно более высокую скорость загрузки системы и приложений по сравнению с традиционными SATA дисками.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte A520M K V2 спроектирована с учётом энергопотребления процессоров начального и среднего уровня. Она включает в себя достаточное количество фаз питания и качественные компоненты для обеспечения стабильной и долговечной работы системы под штатными нагрузками. Питание на процессор подаётся через стандартный 8-pin коннектор, что является нормой для плат данного сегмента и гарантирует стабильную подачу энергии для CPU без экстремальных требований.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для современного пользователя, включая несколько портов USB 3.2 Gen 1 для подключения скоростных периферийных устройств и накопителей. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, обеспечивающий стабильное проводное соединение с интернетом. Для вывода изображения с процессоров со встроенной графикой (APU) предусмотрен порт HDMI, а за звук отвечает базовый, но надёжный аудиокодек Realtek. Плата лишена встроенного Wi-Fi и продвинутой RGB-подсветки, что подчёркивает её ориентацию на практичные и бюджетные сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой стоит учесть, что чипсет A520 не поддерживает разгон CPU, поэтому плата не подойдёт энтузиастам оверклокинга. Убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM4 и чипсетом A520, обратившись к списку поддерживаемых CPU на официальном сайте Gigabyte. Модели с маркировкой V2 чаще всего поставляются с обновлённой версией BIOS, но при использовании новейших процессоров серии Ryzen 5000 всё же рекомендуется проверить актуальность прошивки. Для сборки потребуется совместимый корпус формата Micro-ATX или больше и качественный блок питания с 8-pin коннектором для CPU.