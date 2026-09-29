Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата ASRock A520M-HDV является превосходной и сбалансированной основой для сборки бюджетного или офисного ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для домашних медиацентров, рабочих станций для учебы и нетребовательных игр, особенно в паре с процессорами Ryzen со встроенной графикой (APU), такими как Ryzen 3 4300G или Ryzen 5 5600G. Плата станет надежным фундаментом для систем на базе 6-ядерных процессоров вроде Ryzen 5 3600 или 5600, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и гейминге начального уровня.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD A520, установленный на сокет AM4. Этот чипсет - современное базовое решение, которое обеспечивает поддержку процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000, но не позволяет разгонять CPU, фокусируясь на стабильности. Форм-фактор Micro-ATX делает ASRock A520M-HDV универсальным выбором, который легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, не требуя много места и упрощая сборку.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Максимальный объем памяти составляет 64 ГБ, а заявленная поддержка частот с профилями XMP позволяет использовать быстрые модули для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 3.0 x16, а для сверхбыстрого системного накопителя имеется разъем Ultra M.2, работающий по протоколу NVMe с интерфейсом PCIe 3.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на ASRock A520M-HDV построена по базовой, но надежной схеме, рассчитанной на стабильное энергоснабжение процессоров с TDP до 65-95 Вт. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат такого класса. Эта подсистема питания отлично справляется со своей задачей при работе процессоров на штатных частотах, обеспечивая стабильность без перегрева в рамках рекомендованных сценариев использования.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для базовой системы: универсальный порт PS/2, видеовыходы HDMI, DVI-D и D-Sub (VGA) для подключения мониторов к встроенной графике, а также четыре порта USB 3.2 Gen 1 и два USB 2.0. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а за звук - 7.1-канальный HD-аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что соответствует ее позиционированию как практичного и недорогого решения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит учесть, что чипсет A520 не поддерживает ни разгон процессора, ни интерфейс PCIe 4.0, что, впрочем, не является ограничением для бюджетных и среднебюджетных сборок. Для использования с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS; рекомендуем проверить версию прошивки при сборке. Эта модель является оптимальным выбором для экономичных систем, где во главе угла стоят надежность и стабильность, а не экстремальная производительность или возможности для энтузиастов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 960 руб. 5 670 руб.1240 руб. в СплитМатеринская плата MSI A520M-A PRO Socket AM4
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M K DDR4 2.0)
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610M K DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 5 300 руб.1325 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610M K V2
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитМатеринская плата Asrock H610M-HVS/M.2 R2.0 Soc-1700
-
В наличииЦена 5 550 руб.1388 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-K (90MB1FI0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO H610M-E DDR4
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитМатеринская плата MSI A520M PRO Socket AM4
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte AMD A520 SAM4 (A520M DS3H V2 1.1)
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610 S1700 (H610M H V3 DDR4)
-
В наличииЦена 6 630 руб.1658 руб. в СплитМатеринская плата Esonic B250-BTC-Gladiator
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD
Для кого и под какие задачи
Материнская плата ASRock A520M-HDV является превосходной и сбалансированной основой для сборки бюджетного или офисного ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для домашних медиацентров, рабочих станций для учебы и нетребовательных игр, особенно в паре с процессорами Ryzen со встроенной графикой (APU), такими как Ryzen 3 4300G или Ryzen 5 5600G. Плата станет надежным фундаментом для систем на базе 6-ядерных процессоров вроде Ryzen 5 3600 или 5600, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и гейминге начального уровня.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD A520, установленный на сокет AM4. Этот чипсет - современное базовое решение, которое обеспечивает поддержку процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000, но не позволяет разгонять CPU, фокусируясь на стабильности. Форм-фактор Micro-ATX делает ASRock A520M-HDV универсальным выбором, который легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, не требуя много места и упрощая сборку.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, поддерживающими двухканальный режим работы, что критически важно для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Максимальный объем памяти составляет 64 ГБ, а заявленная поддержка частот с профилями XMP позволяет использовать быстрые модули для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 3.0 x16, а для сверхбыстрого системного накопителя имеется разъем Ultra M.2, работающий по протоколу NVMe с интерфейсом PCIe 3.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку ОС и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на ASRock A520M-HDV построена по базовой, но надежной схеме, рассчитанной на стабильное энергоснабжение процессоров с TDP до 65-95 Вт. Для подключения дополнительного питания CPU используется один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат такого класса. Эта подсистема питания отлично справляется со своей задачей при работе процессоров на штатных частотах, обеспечивая стабильность без перегрева в рамках рекомендованных сценариев использования.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для базовой системы: универсальный порт PS/2, видеовыходы HDMI, DVI-D и D-Sub (VGA) для подключения мониторов к встроенной графике, а также четыре порта USB 3.2 Gen 1 и два USB 2.0. За сетевое подключение отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а за звук - 7.1-канальный HD-аудиокодек, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента. Плата не имеет встроенных модулей Wi-Fi или RGB-подсветки, что соответствует ее позиционированию как практичного и недорогого решения.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит учесть, что чипсет A520 не поддерживает ни разгон процессора, ни интерфейс PCIe 4.0, что, впрочем, не является ограничением для бюджетных и среднебюджетных сборок. Для использования с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS; рекомендуем проверить версию прошивки при сборке. Эта модель является оптимальным выбором для экономичных систем, где во главе угла стоят надежность и стабильность, а не экстремальная производительность или возможности для энтузиастов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Asrock A520M-HDV Socket AM4