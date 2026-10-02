Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938)
Секция питания материнской платы над охлаждающей броней, соединенная 6-миллиметровыми никелированными медными трубками, на контактной поверхности между броней и MOS используются высококачественные теплопроводные силиконовые полоски, передняя панель M. 2 слот также оснащен охлаждающей броней, пусть производительность будет стабильной. Материнская плата поддерживает два слота M. 2 интерфейса для жестких дисков. радиатор из сплава PCie 4. протокол 0x4 М. 2 на передней панели, интерфейс протокола NVMe/SATA на задней панели. Материнская плата оснащена 2. Проводная сетевая карта 5G и беспроводная сетевая карта AX211 WIFI6E с антенной усиления сигнала для обеспечения стабильного и высокоскоростного беспроводного соединения.
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