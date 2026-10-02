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Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938)

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Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643810
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х26х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938)

Секция питания материнской платы над охлаждающей броней, соединенная 6-миллиметровыми никелированными медными трубками, на контактной поверхности между броней и MOS используются высококачественные теплопроводные силиконовые полоски, передняя панель M. 2 слот также оснащен охлаждающей броней, пусть производительность будет стабильной. Материнская плата поддерживает два слота M. 2 интерфейса для жестких дисков. радиатор из сплава PCie 4. протокол 0x4 М. 2 на передней панели, интерфейс протокола NVMe/SATA на задней панели. Материнская плата оснащена 2. Проводная сетевая карта 5G и беспроводная сетевая карта AX211 WIFI6E с антенной усиления сигнала для обеспечения стабильного и высокоскоростного беспроводного соединения.

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-iCraft Z790ITX WIFI 1700 2xDDR5 (6940709698938)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Описание
Секция питания материнской платы над охлаждающей броней, соединенная 6-миллиметровыми никелированными медными трубками, на контактной поверхности между броней и MOS используются высококачественные теплопроводные силиконовые полоски, передняя панель M. 2 слот также оснащен охлаждающей броней, пусть производительность будет стабильной. Материнская плата поддерживает два слота M. 2 интерфейса для жестких дисков. радиатор из сплава PCie 4. протокол 0x4 М. 2 на передней панели, интерфейс протокола NVMe/SATA на задней панели. Материнская плата оснащена 2. Проводная сетевая карта 5G и беспроводная сетевая карта AX211 WIFI6E с антенной усиления сигнала для обеспечения стабильного и высокоскоростного беспроводного соединения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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