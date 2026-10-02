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Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX

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Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 1
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 2
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 3
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 4
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 5
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 6
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 7
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 8
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 9
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 10
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 11
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
нестандартный
Чипсет
Intel HM65
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR3L
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
8
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 1
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 2
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 3
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 4
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 5
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 6
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 7
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 8
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 9
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 10
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 11
  • Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634458
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
HDMI, USB
Интегрированное видео
есть
Модель интегрированного видео
Intel HD Graphics
Форм-фактор
нестандартный
Ширина, см
57
Чипсет
Intel HM65
Встроенный процессор
Да
Модель встроенного процессора
Intel Dual-Core Celeron 847
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR3L
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
8
Максимальная частота памяти
1600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
Слотов PCI-E x16
8
Слотов PCI
8
Разъемы SATA, шт
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, mini-SATA 3 гб/с, PCI-E Power, PCI-Ex16, RJ45, SATA 3 гб/с, USB 2.0,
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х10
Вес, кг.
1.12

Описание товара Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX

Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX для майнинга, изготовлена из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и долговечностью. Также она может полностью защитить ваш графический процессор и электронное оборудование от повреждений, обеспечить бесшумную работу, низкое энергопотребление, низкий нагрев, энергосбережение и безопасное использование.

Отзывы о товаре Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
HDMI, USB
Интегрированное видео
есть
Модель интегрированного видео
Intel HD Graphics
Форм-фактор
нестандартный
Ширина, см
57
Чипсет
Intel HM65
Встроенный процессор
Да
Модель встроенного процессора
Intel Dual-Core Celeron 847
Socket
LGA 1151
Тип памяти
DDR3L
Развернуть
Форм-фактор поддерживаемой памяти
SO-DIMM
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
8
Максимальная частота памяти
1600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
2.0
Слотов PCI-E x16
8
Слотов PCI
8
Разъемы SATA, шт
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, mini-SATA 3 гб/с, PCI-E Power, PCI-Ex16, RJ45, SATA 3 гб/с, USB 2.0,
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Afox AFHM65-ETH8EX для майнинга, изготовлена из высококачественных материалов, которые отличаются прочностью и долговечностью. Также она может полностью защитить ваш графический процессор и электронное оборудование от повреждений, обеспечить бесшумную работу, низкое энергопотребление, низкий нагрев, энергосбережение и безопасное использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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