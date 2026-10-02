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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032)

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643834
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
PS/2, USB, RJ-45, Line-in, Line-out, Mic-in, VGA, HDMI
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22
Высота, см
25
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
PS/2, USB, RJ-45, Line-in, Line-out, Mic-in, VGA, HDMI, M.2, SATA, 4-Pin PWM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х28х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032)

Материнская плата MS-Challenger B450M AM4 поддерживает процессоры AMD Socket AM4. Она имеет два разъема DDR4 для оперативной памяти, один разъем PCI-Express 16x и один разъем PCI-Express 1x. Также есть один разъем M.2 для SSD-накопителей. На передней панели расположены два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0. На задней панели два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0. Есть также четыре порта SATA III и один гигабитный сетевой разъем. Материнская плата оснащена видеовыходами HDMI и VGA, а форм-фактор mATX. Поставляется с поддержкой Realtek RTL.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B450M 2xDDR4 (6940709693032)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
PS/2, USB, RJ-45, Line-in, Line-out, Mic-in, VGA, HDMI
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22
Высота, см
25
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
PS/2, USB, RJ-45, Line-in, Line-out, Mic-in, VGA, HDMI, M.2, SATA, 4-Pin PWM
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MS-Challenger B450M AM4 поддерживает процессоры AMD Socket AM4. Она имеет два разъема DDR4 для оперативной памяти, один разъем PCI-Express 16x и один разъем PCI-Express 1x. Также есть один разъем M.2 для SSD-накопителей. На передней панели расположены два порта USB 3.0 и два порта USB 2.0. На задней панели два порта USB 2.0 и два порта USB 3.0. Есть также четыре порта SATA III и один гигабитный сетевой разъем. Материнская плата оснащена видеовыходами HDMI и VGA, а форм-фактор mATX. Поставляется с поддержкой Realtek RTL.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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