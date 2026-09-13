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Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5

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Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 5
Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718901
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
720

Описание товара Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5

Компактная материнская плата MSI на чипсете Intel H610 идеально подойдёт для современных сборок в формате mATX — она занимает минимум места, сохраняя при этом отличные возможности расширения. Поддержка памяти DDR5 объёмом до 96 ГБ и частотой до 5600 МГц обеспечивает приличный запас для уверенной работы в ресурсоёмких задачах и многозадачности. Два слота для модулей DIMM позволяют гибко подобрать нужную конфигурацию памяти. Современный сокет LGA 1700 открывает доступ к актуальным процессорам Intel. Для установки видеокарты выделен один слот PCI-E x16 версии 4.0, а дополнительный слот PCI-E x1 пригодится для других карт расширения. Размеры платы 23,6 х 20 см делают её универсальным выбором даже для небольших корпусов.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO H610M-E H610 LGA1700 2*DDR5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub)
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата MSI на чипсете Intel H610 идеально подойдёт для современных сборок в формате mATX — она занимает минимум места, сохраняя при этом отличные возможности расширения. Поддержка памяти DDR5 объёмом до 96 ГБ и частотой до 5600 МГц обеспечивает приличный запас для уверенной работы в ресурсоёмких задачах и многозадачности. Два слота для модулей DIMM позволяют гибко подобрать нужную конфигурацию памяти. Современный сокет LGA 1700 открывает доступ к актуальным процессорам Intel. Для установки видеокарты выделен один слот PCI-E x16 версии 4.0, а дополнительный слот PCI-E x1 пригодится для других карт расширения. Размеры платы 23,6 х 20 см делают её универсальным выбором даже для небольших корпусов.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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