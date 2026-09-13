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Материнская плата Biostar H610MHD D5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Biostar H610MHD D5

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Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 1
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 2
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 3
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Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 5
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 6
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 7
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 8
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 9
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 10
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 11
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 12
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 13
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 14
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 15
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 16
Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 1
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 2
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 3
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 4
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 5
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 6
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 7
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 8
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 9
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 10
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 11
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 12
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 13
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 14
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 15
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 16
  • Материнская плата Biostar H610MHD D5 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716694
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.8
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, г.
769

Описание товара Материнская плата Biostar H610MHD D5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Biostar H610MHD D5 является превосходной основой для создания современного и доступного по цене компьютера. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров и бюджетных игровых систем, ориентированных на популярные онлайн-проекты и игры с умеренными системными требованиями. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", таких как Core i3-12100F или Core i5-13400, обеспечивая им стабильную и эффективную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе начального чипсета Intel H610 и оснащена сокетом LGA1700, что обеспечивает совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет H610 предлагает базовый, но достаточный для большинства задач функционал, без поддержки разгона CPU. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что упрощает подбор комплектующих для сборки.

Память и расширение

Ключевым преимуществом Biostar H610MHD D5 является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5, что делает сборку на ее основе более перспективной. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти и задействовать двухканальный режим для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого твердотельного накопителя - слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0, что гарантирует высокую скорость загрузки системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с расчетом на стабильную работу энергоэффективных CPU. Она включает в себя достаточное количество фаз для обеспечения надежного питания процессоров с TDP до 65 Вт, используя один 8-pin коннектор для дополнительного питания. Хотя эта система не предназначена для экстремальных нагрузок и разгона, она гарантирует стабильность в повседневных и игровых сценариях при использовании совместимых моделей процессоров.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для комфортной работы: несколько портов USB 3.2 Gen1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предоставляет качественное аудио для повседневных задач, игр и просмотра контента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с данной платой. Для поддержки процессоров Intel 13-го и 14-го поколений может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить у продавца. Эта модель является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон процессора и установка нескольких видеокарт. Для питания будет достаточно качественного блока питания мощностью 450-550 Вт, а для охлаждения процессора - стандартного башенного кулера.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar H610MHD D5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.8
Высота, см
23.6
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Biostar H610MHD D5 является превосходной основой для создания современного и доступного по цене компьютера. Она идеально подходит для сборки офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров и бюджетных игровых систем, ориентированных на популярные онлайн-проекты и игры с умеренными системными требованиями. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", таких как Core i3-12100F или Core i5-13400, обеспечивая им стабильную и эффективную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе начального чипсета Intel H610 и оснащена сокетом LGA1700, что обеспечивает совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет H610 предлагает базовый, но достаточный для большинства задач функционал, без поддержки разгона CPU. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что упрощает подбор комплектующих для сборки.

Память и расширение

Ключевым преимуществом Biostar H610MHD D5 является поддержка современной оперативной памяти стандарта DDR5, что делает сборку на ее основе более перспективной. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти и задействовать двухканальный режим для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого твердотельного накопителя - слот M.2, работающий по протоколу NVMe PCIe 3.0, что гарантирует высокую скорость загрузки системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с расчетом на стабильную работу энергоэффективных CPU. Она включает в себя достаточное количество фаз для обеспечения надежного питания процессоров с TDP до 65 Вт, используя один 8-pin коннектор для дополнительного питания. Хотя эта система не предназначена для экстремальных нагрузок и разгона, она гарантирует стабильность в повседневных и игровых сценариях при использовании совместимых моделей процессоров.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для комфортной работы: несколько портов USB 3.2 Gen1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и VGA для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 предоставляет качественное аудио для повседневных задач, игр и просмотра контента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с данной платой. Для поддержки процессоров Intel 13-го и 14-го поколений может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить у продавца. Эта модель является отличным выбором для сборок, где не планируется разгон процессора и установка нескольких видеокарт. Для питания будет достаточно качественного блока питания мощностью 450-550 Вт, а для охлаждения процессора - стандартного башенного кулера.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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