Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE H610M S2H, LGA1700, H610, 2*DDR5
Компактная материнская плата Gigabyte формата mATX легко впишется даже в небольшой корпус, не занимая лишнего места на столе. Благодаря поддержке памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц и объёмом до 128 ГБ можно собрать производительную рабочую станцию или игровой компьютер. Два слота оперативной памяти DIMM позволяют гибко масштабировать конфигурацию. Современный чипсет Intel H610 и поддержка процессоров с сокетом LGA 1700 открывают простор для сборки систем на базе последних решений Intel. Один слот PCI-E x16 и один PCI-E x1 хорошо подойдут для установки видеокарты и дополнительной платы расширения. Gigabyte делает ставку на надёжность и баланс между возможностями и компактностью.
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