Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643754
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
6000 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х10
Вес, г.
860
Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387)
Материнская плата MS-Challenger B760M-N D5 также разработана для процессоров Intel 10-го и 11-го поколений, имеет форм-фактор mATX и совместима с сокетом LGA1700. Она поддерживает более современную и быструю память DDR5 с максимальной частотой до 6000 МГц. Количество слотов DDR5 на плате увеличено до двух. Максимальный объем памяти96, Гб. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H, аудиокодек Realtek ALC897, видеовыходы VGA и HDMI.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
6000 МГц
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Материнская плата MS-Challenger B760M-N D5 также разработана для процессоров Intel 10-го и 11-го поколений, имеет форм-фактор mATX и совместима с сокетом LGA1700. Она поддерживает более современную и быструю память DDR5 с максимальной частотой до 6000 МГц. Количество слотов DDR5 на плате увеличено до двух. Максимальный объем памяти96, Гб. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H, аудиокодек Realtek ALC897, видеовыходы VGA и HDMI.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger B760M-N D5 1700 2xDDR5 (6940709692387) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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