Материнская плата Esonic A55F1AL2
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Esonic A55F1AL2
Материнская плата Esonic с встроенным процессором — отличный выбор для тех, кто ищет базу для стабильной и неприхотливой сборки. Поддерживает до 16 ГБ быстрой DDR3-памяти частотой до 1600 МГц, что обеспечивает уверенную работу в рабочих и повседневных задачах. Два слота под модули памяти DIMM позволяют легко обновить систему в будущем. Один PCI-E x16 станет надёжной платформой для современной видеокарты начального или среднего уровня. Поддержка аудиосистемы 5.1 подарит насыщенный и объёмный звук в фильмах и играх. Стандартный набор функций без поддержки SLI/CrossFire и Wi-Fi — акцент на простоту и практичность. Форм-фактор и ширина 235 см позволяют использовать плату в большинстве корпусах среднего размера. Socket FM1 подойдёт для определённых линеек процессоров, а версия PCI Express 2.0 обеспечивает достойную скорость работы с современными комплектующими.
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Теги товара: micro-atx
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Теги товара: micro-atx
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