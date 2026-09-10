Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418537
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
2666 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х7
Вес, кг.
1.1
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0)
Надежная игровая материнская плата ASUS TUF GAMING B450-PLUS II станет вашим надежным помощником. Предусмотрена система управления вентиляторами на основе температуры комплектующих и элементов материнской платы. Устойчивость к высоким температурам обеспечивает длительный срок службы устройства. При покупке материнской платы ASUS TUF GAMING B450-PLUS II вы получаете гарантию от производителя на 36 месяцев. Представленная модель создана на основе надежных компонентов, что гарантирует бесперебойную работу во время длительных игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 380 руб.2345 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 400 руб.2350 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550-A PRO
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B650M-P
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-D D4
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
-
В наличииЦена 10 070 руб.2518 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B550M PRO4
-
В наличииЦена 10 150 руб.2538 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M D3HP
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
2666 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Развернуть
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Надежная игровая материнская плата ASUS TUF GAMING B450-PLUS II станет вашим надежным помощником. Предусмотрена система управления вентиляторами на основе температуры комплектующих и элементов материнской платы. Устойчивость к высоким температурам обеспечивает длительный срок службы устройства. При покупке материнской платы ASUS TUF GAMING B450-PLUS II вы получаете гарантию от производителя на 36 месяцев. Представленная модель создана на основе надежных компонентов, что гарантирует бесперебойную работу во время длительных игр.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0)