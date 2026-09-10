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Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418537
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
2666 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0)

Надежная игровая материнская плата ASUS TUF GAMING B450-PLUS II станет вашим надежным помощником. Предусмотрена система управления вентиляторами на основе температуры комплектующих и элементов материнской платы. Устойчивость к высоким температурам обеспечивает длительный срок службы устройства. При покупке материнской платы ASUS TUF GAMING B450-PLUS II вы получаете гарантию от производителя на 36 месяцев. Представленная модель создана на основе надежных компонентов, что гарантирует бесперебойную работу во время длительных игр.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B450-PLUS II Socket AM4 (90MB1650-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B450
Socket
AM4
Тип памяти
DDR-4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
2666 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Развернуть
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
CrossFire
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Надежная игровая материнская плата ASUS TUF GAMING B450-PLUS II станет вашим надежным помощником. Предусмотрена система управления вентиляторами на основе температуры комплектующих и элементов материнской платы. Устойчивость к высоким температурам обеспечивает длительный срок службы устройства. При покупке материнской платы ASUS TUF GAMING B450-PLUS II вы получаете гарантию от производителя на 36 месяцев. Представленная модель создана на основе надежных компонентов, что гарантирует бесперебойную работу во время длительных игр.


Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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