Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD
Материнская плата Asus на чипсете AMD A620 создана для современных задач. Компактный форм-фактор mATX удобно впишется даже в небольшие корпуса. Поддержка двух слотов памяти типа DDR5 с внушительной максимальной частотой 8000 МГц гарантирует мгновенный отклик системы, позволяет экспериментировать с самыми производительными модулями. Два слота PCI-E x1 дают дополнительные возможности для расширения — устанавливайте необходимые устройства без ограничений. Наличие встроенного процессора сразу ускоряет старт работы. Поддержка Wi-Fi избавит от лишних проводов — компьютер всегда подключён к сети. Форм-фактор памяти DIMM максимально популярен и удобен для апгрейда в будущем. Встроенная аудиосхема 7.1 позволит наслаждаться объёмным и чистым звуком без компромиссов. Плата рассчитана на современные процессоры с сокетом AM5, так что вы сможете раскрыть потенциал новейших решений AMD.
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