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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797)

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Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643808
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
22
Высота, см
18
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
2133/3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0, USB 3.2 Gen1, SATA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х10
Вес, г.
710

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797)

Материнская плата MSI A520M-K оснащена процессором AMD Socket AM4 и поддерживает память DDR4 с частотой до 3200 МГц. Она имеет встроенную графику, два слота PCI-Express, четыре порта SATA и два слота M.2 для подключения SSD-дисков. Плата также оснащена аудиокодеком Realtek ALC892 и сетевым адаптером Realtek RTL8125B Gigabit Ethernet.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-Challenger A520M-K 2xDDR4 (6940709693797)




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Интегрированное видео
есть
Форм-фактор
micro-ATX
Ширина, см
22
Высота, см
18
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
2133/3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 2.0, USB 3.2 Gen1, SATA
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI A520M-K оснащена процессором AMD Socket AM4 и поддерживает память DDR4 с частотой до 3200 МГц. Она имеет встроенную графику, два слота PCI-Express, четыре порта SATA и два слота M.2 для подключения SSD-дисков. Плата также оснащена аудиокодеком Realtek ALC892 и сетевым адаптером Realtek RTL8125B Gigabit Ethernet.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
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Отзывы


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