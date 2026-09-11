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Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602843
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
28х27х5
Вес, г.
860

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC)

Материнская плата ASUS PRIME H610M-E D4-CSM ориентирована на использование в офисных и домашних ПК. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и подходит для установки в системы с ограниченным пространством. В конфигурацию модели входят 2 слота под установку оперативной памяти, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических карт, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для устройств хранения. Плата оборудована сетевым контроллером 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью портов и разъемов на боковой стороне можно организовать подключение различных устройств. Плата оснащена портами USB 2.0 и USB 3.2, видеовыходами DisplayPort, HDMI и VGA, разъемами аудио. Благодаря 8-фазной подсистеме питания и надежным компонентам достигается стабильная работа ASUS PRIME H610M-E D4-CSM.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-E D4-CSM (90MB19N0-M0EAYC)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата ASUS PRIME H610M-E D4-CSM ориентирована на использование в офисных и домашних ПК. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и подходит для установки в системы с ограниченным пространством. В конфигурацию модели входят 2 слота под установку оперативной памяти, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических карт, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для устройств хранения. Плата оборудована сетевым контроллером 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью портов и разъемов на боковой стороне можно организовать подключение различных устройств. Плата оснащена портами USB 2.0 и USB 3.2, видеовыходами DisplayPort, HDMI и VGA, разъемами аудио. Благодаря 8-фазной подсистеме питания и надежным компонентам достигается стабильная работа ASUS PRIME H610M-E D4-CSM.
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Доставка
Отзывы


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