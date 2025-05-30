Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
Поддерживаются процессоры AMD Ryzen™ 5000 серии, 5000 G-серии, 4000G-серии и 3000 серии Поддержка памяти DDR4 с частотой до 5100+МГц (в режиме разгона) Высокоскоростные интерфейсы: PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2 with M.2 Shield Frozr, AMD Turbo USB 3.2 Gen 2 Эффективная система охлаждения: большой радиатор системы питания с дополнительной термопрокладкой с теплопроводностью 7 Вт/(м·K), печатная плата с увеличенным содержанием меди Мощная система питания: по схеме 10+2+1 Duet Rail, цифровой ШИМ-контроллер, Core Boost, DDR4 Boost Контроллеры 2.5G Ethernet с трафик-менеджером LAN Manager предоставляют высокоскоростное и стабильное сетевое подключение для широкого спектра приложений Предустановленная панель ввода/вывода: защищает от электромагнитных помех и облегчает установку материнской платы Аудиосистема Audio Boost: высококачественное звучание, создающее неповторимую атмосферу в играх Поддержка многопроцессорных графических конфигураций Crossfire™, усиленные слоты PCIe с технологией Steel Armor
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Достоинства:
Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Достоинства:
Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Достоинства:
Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Достоинства:
Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Достоинства:
Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка пришла в отоичном состоянии. Материнка рабочая, в комплекте есть все необходимое. Поставил Райзен 7700 и Гефорсе 1080, все подошло без проблем, но пришлось отдельные драйвера ставить на Display Port от Нвидиа для видюхи, скорей связано с тем, что материнка на заводских настройках, без драйверов. Это к тому сказано, если кто столкнется с данной проблемой, когда нет возможности загрузить компьютер и Биос и дабы не подумал на дефект материнки. Изначально может понадобится разъем HDMI для видеокарты. DP порт в материнке работал без проблем изначально. Биос пока что не обновлял, но стоит 24 года, буду обновлять, но как руки дотянутся.) В общем покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная новая материнка) Работает, что ещё от нее нужно) из примечаний отмечу, что в живую серебристые вставки более серебристые чем на фото. По фото думал будут светлее, что для меня было недостатком, в живую всетепюмнее и это для меня топ) подбирал под бекплейт видяшки)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, только биос нужно обновить
Достоинства:
Комментарий:
Материнка огонь. Новая, без следов использования. Процессор пока едет, потом дополню отзыв. Единственный момент, что пришла без какой-либо дополнительной упаковки (хотелось бы, чтобы обмотали в пупырку)
Достоинства:
Комментарий:
Не с первого раза запустилась,а так вроде рабочая
Достоинства:
Комментарий:
Мат. плату ещё не проверял, дополню потом, НО получить товар не за 100 рублей без защитной упаковки, а просто в коробке производителя это прости конечно, но некрасиво. Первый раз такое вижу... Доп. №1 В целом все хорошо, плата работает, но лично у меня сейчас возникла такая проблема. Включил 4 usb в задние слоты платы и мне пишет про ошибку контроллера usb, возможно ошибка уйдет после обновления Биоса, но пока имею такой неприятный момент.
Достоинства:
Комментарий:
Плата рабочая. Bios обновил через флешку без проблем. В пользовании 1 неделю. Оперативная память работает по EXPO профилю с заявленными характеристиками. Процессор завелся. В биосе есть какой-то разгон процессора. Видеокарта, М2 и SATA работают, вертушки крутятся.
Достоинства:
Комментарий:
Все четко, вставил изначально 4 плашки, но не пошло, после оставил только две во 2 и 4 слоте. Завелось. Сразу после в биосе включил полную мощность ОЗУ expo/xpm и после вставил уже 4. Все завелось.
Достоинства:
Комментарий:
Материнка хороша, брал для 9600x. Биос внятный, прошивка была не очень старая, обновляется с флешки спокойно. В пвз приходит в запечатанном пакетике, никакой защиты. rgb света на плате нет.
Достоинства:
Комментарий:
пришла раньше срока. все хорошо. только биос зелёный не понравился. а так рекомендую продавца все четко.