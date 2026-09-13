Материнская плата Asus PRIME B860M-K
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B860M-K
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B860M-K представляет собой надёжную и сбалансированную основу для сборки современных домашних и офисных компьютеров. Она оптимально подойдёт пользователям, которые планируют собрать производительную систему для повседневных задач, работы с документами, веб-сёрфинга и мультимедиа, а также для гейминга на начальном и среднем уровне в разрешении Full HD. Эта плата станет отличным выбором для процессоров Intel Core i3, i5 и неразгоняемых версий Core i7, обеспечивая им стабильное питание и pe?en потенциал без избыточных функций, характерных для дорогих оверклокерских решений.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров Intel. Чипсет B-серии предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и возможность разгона оперативной памяти (XMP/EXPO), но без функций разгона самого CPU, что делает его прагматичным выбором для большинства пользователей. Компактный форм-фактор Micro-ATX является золотой серединой между размером и возможностями расширения, позволяя собирать систему как в небольших, так и в стандартных корпусах Mid-Tower, сохраняя при этом достаточно места для установки полноразмерной видеокарты и эффективного охлаждения.
Память и расширение
Плата оснащена слотами для установки оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность и задел на будущее для вашей системы. Поддержка двухканального режима работы памяти крайне важна для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях, поэтому рекомендуется устанавливать два или четыре модуля. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот расширения PCI Express x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, имеются слоты PCIe меньшего размера. Для организации быстрой дисковой подсистемы на плате распаяны слоты M.2, поддерживающие высокоскоростные NVMe SSD с интерфейсом PCIe.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B860M-K спроектирована с акцентом на надёжность и стабильность при работе с процессорами среднего ценового сегмента. Она включает достаточное количество фаз питания и качественные компоненты, охлаждаемые пассивными радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга под нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор. Такая конфигурация VRM обеспечивает уверенную работу системы в штатном режиме и при активации технологии Turbo Boost, но не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров с индексом "K".
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB разной скорости, видеовыходы (например, HDMI и DisplayPort) для использования встроенной в процессор графики, а также сетевой порт Ethernet. За звук отвечает встроенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента. Внутренние коннекторы на плате позволяют вывести дополнительные порты USB на переднюю панель корпуса, подключить корпусные вентиляторы и, в зависимости от ревизии, управлять RGB-подсветкой через фирменное ПО Asus Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой Asus PRIME B860M-K важно убедиться, что выбранный вами процессор Intel совместим с чипсетом B860 и сокетом LGA1700; актуальный список всегда доступен на официальном сайте Asus. Учитывайте, что для самых новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции BIOS FlashBack или в сервисном центре. Также проверьте, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён 8-контактным разъёмом для питания процессора. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет надёжность и современный функционал без переплаты за оверклокерские возможности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B860M-K представляет собой надёжную и сбалансированную основу для сборки современных домашних и офисных компьютеров. Она оптимально подойдёт пользователям, которые планируют собрать производительную систему для повседневных задач, работы с документами, веб-сёрфинга и мультимедиа, а также для гейминга на начальном и среднем уровне в разрешении Full HD. Эта плата станет отличным выбором для процессоров Intel Core i3, i5 и неразгоняемых версий Core i7, обеспечивая им стабильное питание и pe?en потенциал без избыточных функций, характерных для дорогих оверклокерских решений.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров Intel. Чипсет B-серии предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и возможность разгона оперативной памяти (XMP/EXPO), но без функций разгона самого CPU, что делает его прагматичным выбором для большинства пользователей. Компактный форм-фактор Micro-ATX является золотой серединой между размером и возможностями расширения, позволяя собирать систему как в небольших, так и в стандартных корпусах Mid-Tower, сохраняя при этом достаточно места для установки полноразмерной видеокарты и эффективного охлаждения.
Память и расширение
Плата оснащена слотами для установки оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность и задел на будущее для вашей системы. Поддержка двухканального режима работы памяти крайне важна для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях, поэтому рекомендуется устанавливать два или четыре модуля. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот расширения PCI Express x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, имеются слоты PCIe меньшего размера. Для организации быстрой дисковой подсистемы на плате распаяны слоты M.2, поддерживающие высокоскоростные NVMe SSD с интерфейсом PCIe.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B860M-K спроектирована с акцентом на надёжность и стабильность при работе с процессорами среднего ценового сегмента. Она включает достаточное количество фаз питания и качественные компоненты, охлаждаемые пассивными радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга под нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор. Такая конфигурация VRM обеспечивает уверенную работу системы в штатном режиме и при активации технологии Turbo Boost, но не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров с индексом "K".
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB разной скорости, видеовыходы (например, HDMI и DisplayPort) для использования встроенной в процессор графики, а также сетевой порт Ethernet. За звук отвечает встроенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента. Внутренние коннекторы на плате позволяют вывести дополнительные порты USB на переднюю панель корпуса, подключить корпусные вентиляторы и, в зависимости от ревизии, управлять RGB-подсветкой через фирменное ПО Asus Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой Asus PRIME B860M-K важно убедиться, что выбранный вами процессор Intel совместим с чипсетом B860 и сокетом LGA1700; актуальный список всегда доступен на официальном сайте Asus. Учитывайте, что для самых новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции BIOS FlashBack или в сервисном центре. Также проверьте, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён 8-контактным разъёмом для питания процессора. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет надёжность и современный функционал без переплаты за оверклокерские возможности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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