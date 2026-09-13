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Материнская плата Asus PRIME B860M-K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B860M-K

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Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B860M-K - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716600
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.2
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2; 3xUSB 3.2 Gen 1; USB 3.2 Gen 1 Type C; 5xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 3xAudio jacks; PS/2 клавиатура/мышь; COM; S/PDIF
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.05

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B860M-K

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B860M-K представляет собой надёжную и сбалансированную основу для сборки современных домашних и офисных компьютеров. Она оптимально подойдёт пользователям, которые планируют собрать производительную систему для повседневных задач, работы с документами, веб-сёрфинга и мультимедиа, а также для гейминга на начальном и среднем уровне в разрешении Full HD. Эта плата станет отличным выбором для процессоров Intel Core i3, i5 и неразгоняемых версий Core i7, обеспечивая им стабильное питание и pe?en потенциал без избыточных функций, характерных для дорогих оверклокерских решений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров Intel. Чипсет B-серии предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и возможность разгона оперативной памяти (XMP/EXPO), но без функций разгона самого CPU, что делает его прагматичным выбором для большинства пользователей. Компактный форм-фактор Micro-ATX является золотой серединой между размером и возможностями расширения, позволяя собирать систему как в небольших, так и в стандартных корпусах Mid-Tower, сохраняя при этом достаточно места для установки полноразмерной видеокарты и эффективного охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена слотами для установки оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность и задел на будущее для вашей системы. Поддержка двухканального режима работы памяти крайне важна для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях, поэтому рекомендуется устанавливать два или четыре модуля. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот расширения PCI Express x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, имеются слоты PCIe меньшего размера. Для организации быстрой дисковой подсистемы на плате распаяны слоты M.2, поддерживающие высокоскоростные NVMe SSD с интерфейсом PCIe.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B860M-K спроектирована с акцентом на надёжность и стабильность при работе с процессорами среднего ценового сегмента. Она включает достаточное количество фаз питания и качественные компоненты, охлаждаемые пассивными радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга под нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор. Такая конфигурация VRM обеспечивает уверенную работу системы в штатном режиме и при активации технологии Turbo Boost, но не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров с индексом "K".

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB разной скорости, видеовыходы (например, HDMI и DisplayPort) для использования встроенной в процессор графики, а также сетевой порт Ethernet. За звук отвечает встроенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента. Внутренние коннекторы на плате позволяют вывести дополнительные порты USB на переднюю панель корпуса, подключить корпусные вентиляторы и, в зависимости от ревизии, управлять RGB-подсветкой через фирменное ПО Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой Asus PRIME B860M-K важно убедиться, что выбранный вами процессор Intel совместим с чипсетом B860 и сокетом LGA1700; актуальный список всегда доступен на официальном сайте Asus. Учитывайте, что для самых новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции BIOS FlashBack или в сервисном центре. Также проверьте, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён 8-контактным разъёмом для питания процессора. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет надёжность и современный функционал без переплаты за оверклокерские возможности.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B860M-K




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.2
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2; 3xUSB 3.2 Gen 1; USB 3.2 Gen 1 Type C; 5xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 3xAudio jacks; PS/2 клавиатура/мышь; COM; S/PDIF
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B860M-K представляет собой надёжную и сбалансированную основу для сборки современных домашних и офисных компьютеров. Она оптимально подойдёт пользователям, которые планируют собрать производительную систему для повседневных задач, работы с документами, веб-сёрфинга и мультимедиа, а также для гейминга на начальном и среднем уровне в разрешении Full HD. Эта плата станет отличным выбором для процессоров Intel Core i3, i5 и неразгоняемых версий Core i7, обеспечивая им стабильное питание и pe?en потенциал без избыточных функций, характерных для дорогих оверклокерских решений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B860, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров Intel. Чипсет B-серии предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и возможность разгона оперативной памяти (XMP/EXPO), но без функций разгона самого CPU, что делает его прагматичным выбором для большинства пользователей. Компактный форм-фактор Micro-ATX является золотой серединой между размером и возможностями расширения, позволяя собирать систему как в небольших, так и в стандартных корпусах Mid-Tower, сохраняя при этом достаточно места для установки полноразмерной видеокарты и эффективного охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена слотами для установки оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность и задел на будущее для вашей системы. Поддержка двухканального режима работы памяти крайне важна для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях, поэтому рекомендуется устанавливать два или четыре модуля. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот расширения PCI Express x16, а для дополнительных устройств, таких как звуковая карта или карта захвата, имеются слоты PCIe меньшего размера. Для организации быстрой дисковой подсистемы на плате распаяны слоты M.2, поддерживающие высокоскоростные NVMe SSD с интерфейсом PCIe.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME B860M-K спроектирована с акцентом на надёжность и стабильность при работе с процессорами среднего ценового сегмента. Она включает достаточное количество фаз питания и качественные компоненты, охлаждаемые пассивными радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга под нагрузкой. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор. Такая конфигурация VRM обеспечивает уверенную работу системы в штатном режиме и при активации технологии Turbo Boost, но не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров с индексом "K".

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB разной скорости, видеовыходы (например, HDMI и DisplayPort) для использования встроенной в процессор графики, а также сетевой порт Ethernet. За звук отвечает встроенный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр и просмотра контента. Внутренние коннекторы на плате позволяют вывести дополнительные порты USB на переднюю панель корпуса, подключить корпусные вентиляторы и, в зависимости от ревизии, управлять RGB-подсветкой через фирменное ПО Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой Asus PRIME B860M-K важно убедиться, что выбранный вами процессор Intel совместим с чипсетом B860 и сокетом LGA1700; актуальный список всегда доступен на официальном сайте Asus. Учитывайте, что для самых новых моделей CPU может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции BIOS FlashBack или в сервисном центре. Также проверьте, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён 8-контактным разъёмом для питания процессора. Эта плата - отличный выбор для тех, кто ищет надёжность и современный функционал без переплаты за оверклокерские возможности.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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