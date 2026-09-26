Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404374
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
14 USB, выход S/PDIF, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 Socket AM4
Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
14 USB, выход S/PDIF, HDMI
Страна производитель
Китай
Материнская плата GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 не только станет надежным фундаментом для вашего компьютера, но и откроет широкие перспективы его апгрейда по мере увеличения ваших амбиций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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