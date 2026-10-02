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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800

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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643786
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800

**Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X** Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X — это высококачественное устройство, предназначенное для сборки мощных игровых компьютеров. Она поддерживает процессоры Intel с разъёмом Socket 1700 и совместима с чипсетом Intel®B760. **Основные характеристики:** * 4 слота DDR5-4800 для оперативной памяти; * HDMI и DisplayPort для подключения мониторов; * 3 слота PCI-Ex16 для установки видеокарт и других расширительных карт; * Поддержка RAID 0/1/5/10 для четырёх портов SATA3; * Три разъёма M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей; * Аудиосистема 8Ch Audio для качественного звука; * Два порта 2.5G LAN для быстрого интернет-соединения; * Множество портов USB: (4+4)xUSB2.0, (3+2)xUSB3.2 и (1+1)xUSB3.2 Type-C™ для подключения различных устройств; * Форм-фактор ATX. Эта материнская плата идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые хотят собрать мощный компьютер с высокой производительностью и широкими возможностями расширения.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Версия PCI Express
4.0
Разъемы SATA, шт
4
Развернуть
Количество слотов M.2
3
Описание
**Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X** Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X — это высококачественное устройство, предназначенное для сборки мощных игровых компьютеров. Она поддерживает процессоры Intel с разъёмом Socket 1700 и совместима с чипсетом Intel®B760. **Основные характеристики:** * 4 слота DDR5-4800 для оперативной памяти; * HDMI и DisplayPort для подключения мониторов; * 3 слота PCI-Ex16 для установки видеокарт и других расширительных карт; * Поддержка RAID 0/1/5/10 для четырёх портов SATA3; * Три разъёма M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей; * Аудиосистема 8Ch Audio для качественного звука; * Два порта 2.5G LAN для быстрого интернет-соединения; * Множество портов USB: (4+4)xUSB2.0, (3+2)xUSB3.2 и (1+1)xUSB3.2 Type-C™ для подключения различных устройств; * Форм-фактор ATX. Эта материнская плата идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые хотят собрать мощный компьютер с высокой производительностью и широкими возможностями расширения.


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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