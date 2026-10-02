Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X, Socket 1700, 4xDDR5-4800
**Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X** Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X — это высококачественное устройство, предназначенное для сборки мощных игровых компьютеров. Она поддерживает процессоры Intel с разъёмом Socket 1700 и совместима с чипсетом Intel®B760. **Основные характеристики:** * 4 слота DDR5-4800 для оперативной памяти; * HDMI и DisplayPort для подключения мониторов; * 3 слота PCI-Ex16 для установки видеокарт и других расширительных карт; * Поддержка RAID 0/1/5/10 для четырёх портов SATA3; * Три разъёма M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей; * Аудиосистема 8Ch Audio для качественного звука; * Два порта 2.5G LAN для быстрого интернет-соединения; * Множество портов USB: (4+4)xUSB2.0, (3+2)xUSB3.2 и (1+1)xUSB3.2 Type-C™ для подключения различных устройств; * Форм-фактор ATX. Эта материнская плата идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые хотят собрать мощный компьютер с высокой производительностью и широкими возможностями расширения.
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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