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Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI

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Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 1
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 2
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 3
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 4
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 5
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 6
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 7
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 8
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 9
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716774
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.41

Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI является превосходной основой для создания современных и сбалансированных систем на новейшей платформе AMD. Она идеально подходит для рабочих станций, домашних мультимедийных центров и игровых ПК среднего уровня, где стабильность и функциональность важнее экстремального разгона. Эта плата станет оптимальным выбором для сборки с процессорами AMD Ryzen нового поколения под сокет AM5, обеспечивая надежную работу в задачах программирования, обработки фото, несложного видеомонтажа и современных игр.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B850, представляющий собой современное и сбалансированное решение для платформы с сокетом AM5. Этот чипсет предлагает актуальный набор интерфейсов без избыточности, свойственной топовым моделям, что делает его выгодным выбором по соотношению цены и возможностей. Использование сокета AM5 гарантирует совместимость с последними и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, а форм-фактор Micro-ATX позволяет собрать компактную, но мощную систему, которая легко поместится в большинстве современных корпусов.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота стандарта DDR5, поддерживающие двухканальный режим работы для максимальной пропускной способности. Плата рассчитана на работу с высокочастотными модулями памяти с поддержкой профилей AMD EXPO, что критически важно для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen. Для установки видеокарты имеется усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для скоростных накопителей предусмотрен слот M.2 с поддержкой NVMe-устройств стандарта PCIe 4.0, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B850M-P WIFI спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при длительных нагрузках. Она включает в себя качественные компоненты и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen без экстремального разгона. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая современные высокоскоростные порты USB 3.2, а также видеовыходы для использования встроенной в процессор графики. Ключевым преимуществом модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать сетевой кабель и позволяет легко подключать беспроводные устройства. За передачу данных по проводной сети отвечает гигабитный или 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а качественный звук обеспечивает проверенный временем аудиокодек от Realtek.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память соответствует стандарту DDR5. Эта плата не предназначена для энтузиастов экстремального оверклокинга, ее сильная сторона - стабильная работа в штатных режимах и при умеренном разгоне. Форм-фактор Micro-ATX предполагает выбор соответствующего корпуса, хотя плата совместима и с более крупными ATX-моделями. Так как это модель на новом чипсете, для поддержки некоторых процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список совместимости на официальном сайте MSI.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI является превосходной основой для создания современных и сбалансированных систем на новейшей платформе AMD. Она идеально подходит для рабочих станций, домашних мультимедийных центров и игровых ПК среднего уровня, где стабильность и функциональность важнее экстремального разгона. Эта плата станет оптимальным выбором для сборки с процессорами AMD Ryzen нового поколения под сокет AM5, обеспечивая надежную работу в задачах программирования, обработки фото, несложного видеомонтажа и современных игр.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B850, представляющий собой современное и сбалансированное решение для платформы с сокетом AM5. Этот чипсет предлагает актуальный набор интерфейсов без избыточности, свойственной топовым моделям, что делает его выгодным выбором по соотношению цены и возможностей. Использование сокета AM5 гарантирует совместимость с последними и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, а форм-фактор Micro-ATX позволяет собрать компактную, но мощную систему, которая легко поместится в большинстве современных корпусов.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота стандарта DDR5, поддерживающие двухканальный режим работы для максимальной пропускной способности. Плата рассчитана на работу с высокочастотными модулями памяти с поддержкой профилей AMD EXPO, что критически важно для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen. Для установки видеокарты имеется усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для скоростных накопителей предусмотрен слот M.2 с поддержкой NVMe-устройств стандарта PCIe 4.0, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B850M-P WIFI спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при длительных нагрузках. Она включает в себя качественные компоненты и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen без экстремального разгона. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая современные высокоскоростные порты USB 3.2, а также видеовыходы для использования встроенной в процессор графики. Ключевым преимуществом модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать сетевой кабель и позволяет легко подключать беспроводные устройства. За передачу данных по проводной сети отвечает гигабитный или 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а качественный звук обеспечивает проверенный временем аудиокодек от Realtek.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память соответствует стандарту DDR5. Эта плата не предназначена для энтузиастов экстремального оверклокинга, ее сильная сторона - стабильная работа в штатных режимах и при умеренном разгоне. Форм-фактор Micro-ATX предполагает выбор соответствующего корпуса, хотя плата совместима и с более крупными ATX-моделями. Так как это модель на новом чипсете, для поддержки некоторых процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список совместимости на официальном сайте MSI.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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