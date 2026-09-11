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Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ)

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Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 1
Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 2
Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 3
Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 4
Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 5
Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 6
Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 7
Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 1
  • Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 2
  • Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 3
  • Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 4
  • Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 5
  • Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 6
  • Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 7
  • Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602813
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2xUSB 3.2 Gen1, 6xUSB 2.0, RJ-45 LAN
Размеры в упаковке, см
38х32х9
Вес, кг.
2.11

Описание товара Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ)

Материнская плата ASRock - B650 PRO RS, ATX, AMD B650, 1xAM5, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 4xSATA, 6xUSB2.0, 3xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, B650 PRO RS



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B650 PRO RS (90-MXBL10-A0UAYZ)




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2xUSB 3.2 Gen1, 6xUSB 2.0, RJ-45 LAN
Описание
Материнская плата ASRock - B650 PRO RS, ATX, AMD B650, 1xAM5, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, HDMI, DP, 4xSATA, 6xUSB2.0, 3xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, B650 PRO RS


Теги товара: atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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