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Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM

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Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 1
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 2
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 3
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 4
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 5
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 6
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 7
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 8
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 6
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 7
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 8
  • Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб. 
Начислим 199 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
12 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), DP, D-Sub, HDMI
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM является специализированным решением, ориентированным в первую очередь на создание надежных и стабильных рабочих станций для корпоративного сегмента, офисных ПК и систем для малого бизнеса. Благодаря программе Corporate Stable Model (CSM), она обеспечивает длительный жизненный цикл и поставляется с ПО для централизованного управления ASUS Control Center Express. Эта плата станет отличной основой для сборок, где приоритетом являются безотказность и простота администрирования, а не игровая производительность. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, не требующими разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит базовый чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с современными процессорами Intel Core. Выбор этого чипсета подчёркивает нацеленность платы на рабочие задачи без поддержки разгона CPU и памяти, что гарантирует предсказуемую и стабильную работу. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, подходящим как для компактных офисных корпусов, так и для стандартных башен Mid-Tower, предоставляя хороший баланс между размерами и возможностями расширения.

Память и расширение

Плата поддерживает проверенный временем и доступный тип оперативной памяти DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме на частотах до 3200 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого системного накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD. Уникальной особенностью для современных плат является наличие устаревшего слота PCI, который может быть критически важен для подключения специфического промышленного или научного оборудования.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с упором на надежность и долговечность при работе со стандартными нагрузками. Она не рассчитана на экстремальные условия и высокие токи, свойственные флагманским разогнанным процессорам, но полностью обеспечивает стабильное питание для моделей Core i3 и i5. Питание на CPU подается через стандартный 8-pin коннектор, а качественные компоненты подсистемы VRM гарантируют бесперебойную работу компьютера в режиме 24/7 в рамках офисных и бизнес-приложений.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для офисной работы: несколько портов USB, в том числе USB 3.2 Gen 1, видеовыходы для встроенной в процессор графики (HDMI, DisplayPort, VGA), а также сетевой порт Gigabit Ethernet. Важным преимуществом для корпоративного сектора является наличие внутренних разъёмов для вывода COM- и LPT-портов, что обеспечивает совместимость со старым периферийным и торговым оборудованием. Встроенный звуковой кодек обеспечивает базовое качество аудио для рабочих коммуникаций и фонового воспроизведения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании процессоров Intel 13-го и 14-го поколений. Эта модель не предназначена для энтузиастов разгона или геймеров, ищущих максимальную производительность. Её сильная сторона - стабильность, долгосрочная поддержка и функции для бизнеса, такие как ASUS Control Center Express. Для сборки будет достаточно качественного блока питания умеренной мощности, а корпус должен поддерживать форм-фактор Micro-ATX.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM

Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Пришла в открытой коробке, пакет тоже без пломб. Но, на вид материнка новая. Радует, что там два слота под SSS M2. Огорчило,что нет разъема для подключения USB Type C.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Новая оригинальная МП. Все в заводской упаковке (первая такая же куплена в ДНС, есть с чем сравнивать)



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), DP, D-Sub, HDMI
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM является специализированным решением, ориентированным в первую очередь на создание надежных и стабильных рабочих станций для корпоративного сегмента, офисных ПК и систем для малого бизнеса. Благодаря программе Corporate Stable Model (CSM), она обеспечивает длительный жизненный цикл и поставляется с ПО для централизованного управления ASUS Control Center Express. Эта плата станет отличной основой для сборок, где приоритетом являются безотказность и простота администрирования, а не игровая производительность. Она оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, не требующими разгона.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит базовый чипсет Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с современными процессорами Intel Core. Выбор этого чипсета подчёркивает нацеленность платы на рабочие задачи без поддержки разгона CPU и памяти, что гарантирует предсказуемую и стабильную работу. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, подходящим как для компактных офисных корпусов, так и для стандартных башен Mid-Tower, предоставляя хороший баланс между размерами и возможностями расширения.

Память и расширение

Плата поддерживает проверенный временем и доступный тип оперативной памяти DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме на частотах до 3200 МГц. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого системного накопителя - один слот M.2 с поддержкой NVMe SSD. Уникальной особенностью для современных плат является наличие устаревшего слота PCI, который может быть критически важен для подключения специфического промышленного или научного оборудования.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели спроектирована с упором на надежность и долговечность при работе со стандартными нагрузками. Она не рассчитана на экстремальные условия и высокие токи, свойственные флагманским разогнанным процессорам, но полностью обеспечивает стабильное питание для моделей Core i3 и i5. Питание на CPU подается через стандартный 8-pin коннектор, а качественные компоненты подсистемы VRM гарантируют бесперебойную работу компьютера в режиме 24/7 в рамках офисных и бизнес-приложений.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для офисной работы: несколько портов USB, в том числе USB 3.2 Gen 1, видеовыходы для встроенной в процессор графики (HDMI, DisplayPort, VGA), а также сетевой порт Gigabit Ethernet. Важным преимуществом для корпоративного сектора является наличие внутренних разъёмов для вывода COM- и LPT-портов, что обеспечивает совместимость со старым периферийным и торговым оборудованием. Встроенный звуковой кодек обеспечивает базовое качество аудио для рабочих коммуникаций и фонового воспроизведения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании процессоров Intel 13-го и 14-го поколений. Эта модель не предназначена для энтузиастов разгона или геймеров, ищущих максимальную производительность. Её сильная сторона - стабильность, долгосрочная поддержка и функции для бизнеса, такие как ASUS Control Center Express. Для сборки будет достаточно качественного блока питания умеренной мощности, а корпус должен поддерживать форм-фактор Micro-ATX.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Пришла в открытой коробке, пакет тоже без пломб. Но, на вид материнка новая. Радует, что там два слота под SSS M2. Огорчило,что нет разъема для подключения USB Type C.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Новая оригинальная МП. Все в заводской упаковке (первая такая же куплена в ДНС, есть с чем сравнивать)


Купить Материнская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM - по цене 12430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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